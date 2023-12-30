Морские дроны, 500 уничтоженных танков и обезвреживание 'агентов в рясах': эксперт назвал главные достижения СБУ в 2023 году

Служба безопасности Украины в 2023 году показала высокий уровень эффективности противодействия российской агрессии как на передовой, так и в тылу. Именно поэтому, согласно данным социологических исследований, доверие украинцев к этой структуре возросло до рекордного 71% – максимальный показатель за время существования независимой Украины и самый большой среди всех правоохранительных органов.

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В этом убежден депутат Верховной Рады Украины 8 созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины, общественный деятель Александр Черненко. Он считает, что доверия СБУ добавили как морские дроны, поражающие вражеские цели в море, так и разоблачение коллаборантов среди представителей УПЦ МП и впечатляющие цифры уничтоженной на передовой вражеской техники.

Черненко отметил успехи, которые демонстрируют спецназовцы в Черном море.

"Победу на море американский профессор Тимоти Снайдер считает главной для Украины в 2023 году. Получена она благодаря морским дронам СБУ. Западные специалисты отмечают, что эта разработка Службы изменила баланс сил на Черном море. Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию и фактически вынуждена была увести значительную часть флота, а корабли ЧФ РФ постоянно взлетают в воздух", – подчеркнул эксперт.

Также вспомнил Черненко об успехах спецназовцев на передовой. Эффективное минусование вражеской техники и живой силы не могло не отразиться на отношении украинцев к СБУ.

"Стоимость российской техники, которую уничтожили подразделения СБУ (в том числе бойцы центра спецопераций "А") с начала войны – более 2 миллиардов долларов. В 2023 году только танков Служба уничтожила более 500. Среди уничтоженных – новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых почти 5 млн долларов каждый", – отметил он.

Также СБУ взялась за поиски коллаборантов в тылу. В частности, вражеских агентов, пропагандистов и корректировщиков находили в рядах УПЦ МП, а также среди чиновников и рядовых граждан.

"233 наводчика сейчас ждут судебного приговора. 82 изменники уже отбывают длительные сроки заключения. СБУ взялась за тему, которой государство избегало 30 лет и вычистило сетку "агентов в рясах". УПЦ МП – разветвленная сеть агентов, которую РФ выстраивала много лет. СБУ впервые за период независимости начала системно разоблачать эту сеть. СБУ расследует более 70 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП", – подчеркнул Черненко.

Напомним, недавно стало известно, что в 2023 году СБУ уничтожила за год более 500 российских танков: среди них – Т-90 и Т-90М стоимостью почти 5 млн долларов.

Также сообщалось, что в СБУ впервые показали новый морской дрон "Мамай", донимающий оккупантов в Черном море. Он уже успел проявить себя в борьбе с агрессором.