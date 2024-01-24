Могилы и могильники: в сети показали, как выглядят рынок 'Азовский' и улица Куприна в оккупированном Мариуполе. Видео

Российские захватчики продолжают свою разрушительную деятельность во временно оккупированном Мариуполе, превращая его в гетто и ведя город к невероятной катастрофе. Улицы некогда процветающего города сейчас переполнены грудами мусора и напоминают настоящие могильники, отражающие всю суть России.

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В сети показали, как выглядят рынок "Азовский" и улица Куприна Мариуполя. Соответствующее видео опубликовал советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Могилы. Фактически все, что сейчас видите – могилы и могильники, где россияне что-то строят на костях. Даже своих. Рынок Азовский. Использовался как военный морг русских. Затем, как кладбище автомобилей. Теперь – будет снова что-то вроде рынка", – отметил он.

В то же время, на улице Куприна захватчики строят новые многоэтажки на местах домов, где ими же были убиты многие местные жители.

"Ул. Куприна. На месте снесенных могильников - многоэтажек, где убиты россиянами от 50 человек в каждом - многоэтажки для россиян. Тоже, наверное, норм для них. Это как-то не понять. Однако – это происходит прямо сейчас. В отдельно оккупированном Мариуполе", – добавил Андрющенко.

Напомним, Мариуполь Донецкой области, оккупированный российскими войсками, находится на пороге эпидемии. За последние четыре недели в городе увеличилось количество больных вирусными инфекциями.

В Мариуполе людей активно вербуют на войну против Украины. Для этого "милитаризовали" даже больницы – там развесили плакаты, агитирующие подписывать контракты по минобороны РФ.

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