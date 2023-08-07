Митрополит УПЦ МП из Винницкой области получил 5 лет тюрьмы: оправдывал российскую агрессию. Фото

Митрополит УПЦ МП из Винницкой области, который является главой Тульчинской епархии, оправдывал российскую агрессию. Священник уже поплатился за свою позицию. Он получил 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Он публично оправдывал преступления РФ против Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Его осуждено за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Украины: ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) ч. 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", – говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что священник распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

Кроме того, на одном из сайтов РПЦ он размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений. В частности, авторскую статью о господствующей роли "московского патриархата" в православном христианстве и отрицание самостоятельности ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ужгородском кафедральном соборе произошел скандальный случай. Священник греко-католического собора Роман Курах назвал русских "великим народом". Более того, он молился о примирении Украины со страной-агрессоркой.

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