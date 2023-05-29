'Лежат и гниют': 'мобик' из Оренбургской области показал судьбу оккупантов в Украине и пожаловался, что РФ не забирает тела

Российский мобилизованный из Оренбургской области показал тела своих земляков в Новобахмутовке на Донетчине, которые лежат по десять дней на земле. Он пожаловался, что командование не забирает с фронта ни раненых, ни погибших захватчиков.

Видео дня

Видео "мобика" попало в сеть. На кадрах показаны тела "двухсотых" оккупантов, которые неделями разлагаются под открытым небом (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Выживший оккупант заявил, что мобилизованных обещали не отправлять на фронт, но все они оказались на линии огня.

"Вот здесь находятся оренбургские мобилизованные, которых, говорят, что не отправляют на передок. Вот они здесь лежат. Всех нас сюда отправляют. Вот ребята все здесь, и наши командиры, кого первых отправили. Отсюда невозможно выбраться, даже "трехсотых" не забирают, лежат по десять дней, неделями, гниют, пока их заберут", – пожаловался "мобик".

По его словам, всем происходящим "заведует ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пленный из ЧВК "Ветеран" пожаловался на "порядки" в рядах захватчиков. Он пожаловался, что попал на фронт практически без подготовки, а встречу с ВСУ назвал "спасением".

– Другой пленный наемник рассказал, как его отправили на фронт без подготовки и угрожали убийством за отказ воевать.