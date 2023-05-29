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"Лежат и гниют": "мобик" из Оренбургской области показал судьбу оккупантов в Украине и пожаловался, что РФ не забирает тела

Анна Паскевич
Война против России
1 минута
6,0 т.
'Лежат и гниют': 'мобик' из Оренбургской области показал судьбу оккупантов в Украине и пожаловался, что РФ не забирает тела

Российский мобилизованный из Оренбургской области показал тела своих земляков в Новобахмутовке на Донетчине, которые лежат по десять дней на земле. Он пожаловался, что командование не забирает с фронта ни раненых, ни погибших захватчиков.

Видео дня

Видео "мобика" попало в сеть. На кадрах показаны тела "двухсотых" оккупантов, которые неделями разлагаются под открытым небом (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Лежат и гниют": "мобик" из Оренбургской области показал судьбу оккупантов в Украине и пожаловался, что РФ не забирает тела

Выживший оккупант заявил, что мобилизованных обещали не отправлять на фронт, но все они оказались на линии огня.

"Лежат и гниют": "мобик" из Оренбургской области показал судьбу оккупантов в Украине и пожаловался, что РФ не забирает тела

"Вот здесь находятся оренбургские мобилизованные, которых, говорят, что не отправляют на передок. Вот они здесь лежат. Всех нас сюда отправляют. Вот ребята все здесь, и наши командиры, кого первых отправили. Отсюда невозможно выбраться, даже "трехсотых" не забирают, лежат по десять дней, неделями, гниют, пока их заберут", – пожаловался "мобик".

"Лежат и гниют": "мобик" из Оренбургской области показал судьбу оккупантов в Украине и пожаловался, что РФ не забирает тела

По его словам, всем происходящим "заведует ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пленный из ЧВК "Ветеран" пожаловался на "порядки" в рядах захватчиков. Он пожаловался, что попал на фронт практически без подготовки, а встречу с ВСУ назвал "спасением".

– Другой пленный наемник рассказал, как его отправили на фронт без подготовки и угрожали убийством за отказ воевать. 