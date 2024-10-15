Корректировал удары и восхвалял Путина: в Николаеве задержали еще одного российского информатора. Фото

В Николаеве задержали очередного российского информатора, который помогал путинской армии наносит ракетно-дроновые удары по областному центру. Также предатель восхвалял диктатора Владимира Путина и ожидал захвата региона.

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За сотрудничество с оккупантами мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В Службе безопасности заявили, что фигурантом оказался 43-летний местный житель, который в мае 2014 года самовольно покинул воинскую часть, где проходил службу, но тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа. После начала полномасштабной войны предатель "активизировался" в чатах российских Telegram-каналов, позиционируя себя как сторонник рашизма и вооруженной агрессии России. Таким образом, он попал в поле зрения оккупантов, которые наладили с ним связь через популярный мессенджер.

По заданию российских захватчиков житель Николаева обходил город и скрыто фиксировал локации украинских защитников. СБУ задержала информатора по месту жительства. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, войска России в ночь на 15 октября ударили баллистическими ракетами по Николаеву. В городе прогремело несколько сильных взрывов: возникли пожары, погиб один человек и 23 пострадали.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного агента ФСБ в Донецкой области. Им оказался 22-летний контрактник, оператор беспилотных систем одной из бригад Вооруженных сил Украины.