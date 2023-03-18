Комиссия ООН подтвердила, что Драмтеатр в Мариуполе и вокзал в Краматорске атаковала Россия

Комиссия ООН подтвердила, что именно Вооруженные силы РФ несут ответственность за неизбирательные авиационные атаки на драмтеатр и родильное отделение в Мариуполе. Также российская армия ответственна за ракетные обстрелы железнодорожного вокзала в Краматорске. Все события произошли весной 2022 года.

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Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине. Там отмечается, что российские военные не приняли возможные меры для проверки присутствия гражданских лиц.

"Комиссия расследовала обстоятельства нападений, совершенных или вероятно совершенных российскими вооруженными силами, и пришла к выводу, что большинство атак носили неизбирательный характер. В частности, в таких широко освещенных случаях, как атака на городской драматический театр 16 марта 2022 во время осады Мариуполя, в результате которой погибло и было ранено большое количество людей, нападение 8 апреля 2022 года на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего погибли 59 и ранены 92 человека, нападение 27 июня 2022 года на торговый центр в Кременчуге, в результате чего погибли 21 человек и десятки были ранены", – говорится в докладе.

Комиссия не исключает, что обстрелы объектов с гражданским населением были произведены сознательно, потому что не знать о пребывании там сотен людей было невозможно.

"Сотни гражданских лиц находились в местах, пострадавших от обстрелов железнодорожного вокзала Краматорска и драматического театра в Мариуполе. Также сотни гражданских лиц находились в жилых районах Чернигова во время нападений 3 марта 2022 года, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, а многие другие получили ранения", – говорится в документе.

Несмотря на попытки Кремля переложить ответственность на ВСУ, комиссары ООН подтвердили, что именно Россия несет ответственность также за атаку на родильное отделение в Мариуполе.

"Пострадала гражданская инфраструктура, в частности действующие медицинские учреждения, что также является свидетельством неспособности принять меры. Эти случаи включают нападение 9 марта 2022 года на центр первичной медико-санитарной помощи № 3 города Мариуполя, где было поражено родильное отделение, когда погибла по меньшей мере одна беременная женщина и ее нерожденный ребенок. Даже если, совершая эти нападения, российские вооруженные силы преследовали военные цели, статус медицинских учреждений, находящихся под особой защитой, должен побуждать их к особой осторожности", – отмечается в докладе.

Таким образом, Комиссия пришла к выводу, что "российские вооруженные силы совершались, а в некоторых случаях, вероятно, совершили неизбирательные и непропорциональные нападения", что является нарушением международного гуманитарного права.

Комиссия также проанализировала, могут ли бомбардировки Мариуполя и ведение осады города представлять преступление против человечности, однако постановила, что не "имеет достаточных оснований для такого заключения и рекомендует провести соответствующие дальнейшие расследования". Поскольку Комиссия не имела доступа в Донецкую область, в том числе в Мариуполь, были опрошены только более 30 гражданских лиц, находившихся в городе во время осады и бомбардировок города российскими войсками, а также анализировались фото, видео и спутниковые снимки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16 марта 2022 оккупационные войска РФ сбросили сверхмощную авиабомбу на драматический театр в Мариуполе, который служил укрытием для сотен людей. Тогда погибли около 600 человек.

Перед этим, 9 марта, в Мариуполе агрессор во время авианалета уничтожил в центре города роддом, больницу, детское отделение и терапию. А 8 апреля российские войска ударили ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске, на котором находились тысячи человек в ожидании эвакуации.

Во всех случаях российская сторона отрицала свою ответственность, цинично заявляя, что эти атаки совершила украинская армия.

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