newspaper
img

Комиссия ООН подтвердила, что Драмтеатр в Мариуполе и вокзал в Краматорске атаковала Россия

Руслан Рудомский
Война против России
3 минуты
3,7 т.
Комиссия ООН подтвердила, что ответственность за атаки на города Украины несет Россия

Комиссия ООН подтвердила, что именно Вооруженные силы РФ несут ответственность за неизбирательные авиационные атаки на драмтеатр и родильное отделение в Мариуполе. Также российская армия ответственна за ракетные обстрелы железнодорожного вокзала в Краматорске. Все события произошли весной 2022 года.

Видео дня

Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине. Там отмечается, что российские военные не приняли возможные меры для проверки присутствия гражданских лиц.

"Комиссия расследовала обстоятельства нападений, совершенных или вероятно совершенных российскими вооруженными силами, и пришла к выводу, что большинство атак носили неизбирательный характер. В частности, в таких широко освещенных случаях, как атака на городской драматический театр 16 марта 2022 во время осады Мариуполя, в результате которой погибло и было ранено большое количество людей, нападение 8 апреля 2022 года на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего погибли 59 и ранены 92 человека, нападение 27 июня 2022 года на торговый центр в Кременчуге, в результате чего погибли 21 человек и десятки были ранены", – говорится в докладе.

Комиссия не исключает, что обстрелы объектов с гражданским населением были произведены сознательно, потому что не знать о пребывании там сотен людей было невозможно.

"Сотни гражданских лиц находились в местах, пострадавших от обстрелов железнодорожного вокзала Краматорска и драматического театра в Мариуполе. Также сотни гражданских лиц находились в жилых районах Чернигова во время нападений 3 марта 2022 года, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, а многие другие получили ранения", – говорится в документе.

Несмотря на попытки Кремля переложить ответственность на ВСУ, комиссары ООН подтвердили, что именно Россия несет ответственность также за атаку на родильное отделение в Мариуполе.

"Пострадала гражданская инфраструктура, в частности действующие медицинские учреждения, что также является свидетельством неспособности принять меры. Эти случаи включают нападение 9 марта 2022 года на центр первичной медико-санитарной помощи № 3 города Мариуполя, где было поражено родильное отделение, когда погибла по меньшей мере одна беременная женщина и ее нерожденный ребенок. Даже если, совершая эти нападения, российские вооруженные силы преследовали военные цели, статус медицинских учреждений, находящихся под особой защитой, должен побуждать их к особой осторожности", – отмечается в докладе.

Таким образом, Комиссия пришла к выводу, что "российские вооруженные силы совершались, а в некоторых случаях, вероятно, совершили неизбирательные и непропорциональные нападения", что является нарушением международного гуманитарного права.

Комиссия также проанализировала, могут ли бомбардировки Мариуполя и ведение осады города представлять преступление против человечности, однако постановила, что не "имеет достаточных оснований для такого заключения и рекомендует провести соответствующие дальнейшие расследования". Поскольку Комиссия не имела доступа в Донецкую область, в том числе в Мариуполь, были опрошены только более 30 гражданских лиц, находившихся в городе во время осады и бомбардировок города российскими войсками, а также анализировались фото, видео и спутниковые снимки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16 марта 2022 оккупационные войска РФ сбросили сверхмощную авиабомбу на драматический театр в Мариуполе, который служил укрытием для сотен людей. Тогда погибли около 600 человек.

Перед этим, 9 марта, в Мариуполе агрессор во время авианалета уничтожил в центре города роддом, больницу, детское отделение и терапию. А 8 апреля российские войска ударили ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске, на котором находились тысячи человек в ожидании эвакуации.

Во всех случаях российская сторона отрицала свою ответственность, цинично заявляя, что эти атаки совершила украинская армия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!