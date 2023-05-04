Количество погибших в результате массированного обстрела Херсона возросло: двое раненых умерли в реанимации

В Херсоне в результате вражеского массированного обстрела 3 мая погибло уже 23 человека. Количество жертв выросло на 2 – эти потерпевшие скончались в медицинских учреждениях.

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Данные озвучил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников. Утром в четверг, 4 мая, он выступил в национальном теле- и радиомарафоне "Єдині новини".

Двое жертв российской атаки, о которых идет речь, пострадали в супермаркете "АТБ". Медики пытались, но не смогли их спасти. Один из умерших был врачом.

"К сожалению, статистика вчерашняя изменилась – еще два человека умерли в стационаре в реанимации. Это двое мужчин, которые были в "АТБ", и один из них врач, заведующий отделением одной из областных больниц, он спасал жизнь", – сказал Толоконников.

Таким образом, по данным ОВА, количество жертв массированных обстрелов Херсонщины в минувшие сутки – 23 человека, еще 46 ранены (из них двое детей).

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Напомним, что 3 мая оккупанты совершили несколько обстрелов Херсона и области. Под огнем противника оказались гипермаркет "Эпицентр" и магазин "АТБ", железнодорожная станция. Пострадали объекты и в других населенных пунктах деоккупированной Херсонщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая установлен комендантский час. В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города жителям будет запрещено, поэтому стоит сделать запас продуктов, воды, медикаментов и другого необходимого.

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