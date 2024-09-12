'Каждый день под угрозой': Лубинец высказался о реальном количестве детей, находящихся на оккупированных врагом территориях

На временно оккупированных Россией украинских территориях проживает свыше 1,5 млн украинских детей. Россияне регулярно вывозят несовершеннолетних, количество депортированных пока установить невозможно.

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Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на Саммите первых леди и джентльменов. Он отметил, что официальное количество депортированных украинских детей сейчас – 19 546, хотя точной цифры никто не знает.

"Полтора миллиона украинских детей, проживающих под российской оккупацией. Каждый день каждый украинский ребенок под угрозой депортации", – подчеркнул Лубинец.

"В прошлом месяце более 1 тысячи украинских детей из временно оккупированной Херсонщины были отправлены на "оздоровление" в российскую Кабардино-Балкарию. И мы не знаем, сколько их вернется оттуда", – сказал омбудсмен.

Напомним, ранее Лубинец рассказал, что маленьких украинцев, депортированных в РФ, нередко усыновляют россияне – этот процесс поставлен на поток и всячески популяризируется. Российские власти начали разрабатывать PR-кампанию, которая покажет, что украсть и усыновить украинского ребенка – это "модно".

Первым публичным случаем похищения украинского ребенка стала история российской чиновницы Марии Львовой-Беловой, которая забрала в свою семью мальчика из Мариуполя.

Украинская сторона сейчас ведет переговоры с партнерами по возвращению других украинских детей, похищенных оккупантами и проживающих в семьях представителей российских властей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В июле Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию еще семь детей из временно захваченных российскими войсками городов. Несовершеннолетние оказались в безопасности благодаря усилиям организации Save Ukraine, а также программы "Bring Kids Back UA", созданной по инициативе президента Владимира Зеленского в 2023 году.

– Расследователи The Independent установили, что россияне предлагали украинским детям 100 тысяч рублей за переезд в российские города по их выбору. Детей убеждали, что в РФ им будет лучше, чем в оккупированном ныне Геническом.

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