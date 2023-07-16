'Как хотите, так и выживайте!' Оккупант пожаловался, что не хочет воевать в Украине. Перехват

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал о буднях войны на Херсонщине и пожаловался, что ему надоело воевать. Он и его сослуживцы уже не обращают внимания на предупреждения об ударах Вооруженных сил Украины и как ни в чем не бывало продолжают жарить шашлыки на позициях.

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Перехват 16 июля обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. На записи российский военный из Красноярского края рассказал, что оккупанты несут тяжелые потери в районе Антоновского моста (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"Тут е***атся п****ц. Тут ж**а на этом Антоновском мосту, направлении. Там трупами все забито и вытащить не можем, нашими и их, нашими в основном. Все пацаны на воздухе, все гниют, пацана этого вытащить не можем три недели, земляка с Красноярска. Путин, ну дай Бог ему здоровья, может это тактический прием хитрый, б***ь, видимо", – сказал он.

Оккупант также пожаловался, что с его позиций войска РФ наносят удары по Херсону, в результате чего прилетает "ответка".

"Тут наши начали долбить, сюда подъезжать к нам, к нашим позициям, и от нас долбить. На гусеницах раз-раз отстрелялись, 5-10 выстрелов и с***ались. Они-то с***уют сразу, а мы-то остаемся. А эти (ВСУ. – Ред.) начинают искать, откуда выход был. Сейчас же вся эта технология, техника. По воздуху слышно, откуда выход. А мы здесь сидим в лесу, нам никуда не деться", – пожаловался военный РФ.

Оккупант добавил, что ему надоела война, и он вместе с сослуживцами жарит шашлыки на позициях несмотря на предупреждения об угрозе с воздуха:

"Как хотите, так и выживайте. Меня за***ла война уже эта, по рации кричат "воздух-воздух", уже не обращаю внимания. Сидим дальше, п****м, шашлыки жарим. Вот опять выход сейчас, куда-то прилетит. Тихонько слышишь, на той стороне "пух", а этот "пух" прилетает сюда "бабах".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупант, воюющий на Авдеевском направлении, посетовал, что в армии РФ солдат не считают людьми и посылают "чисто на убой". Он рассказал о больших потерях 9-го штурмового полка морской пехоты ВС РФ.

– Российские военные начали убивать друг друга на нервной почве. В одном из перехватов оккупант, находящийся в Харьковской области, рассказал о "коллеге", который открыл огонь по своим сослуживцам.

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