Кафиры на захваченных территориях составляют списки школьников, чтобы мобилизовать их после завершения обучения – ЦНС

Российские захватчики продолжают прибегать к преступным методам ведения войны, пытаясь привлечь к ней оказавшихся в оккупации украинцев. В ряды ВС РФ путем принудительной мобилизации они пробуют "затянуть" даже детей, которым вот-вот исполнится 18.

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В частности, на временно захваченных территориях детей 2005-2006 годов рождения враг заставляет становиться на "обязательный военный учет". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что принятие на так называемый военный учет в оккупационных военкоматах происходит в отдельных районах Луганщины и Донетчины.

По информации подполья, представители страны-агрессора формируют списки тех, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы. Прежде всего, тех, кто достигает совершеннолетия в 2023 году.

Центр национального сопротивления призывает родителей школьников по возможности покинуть временно оккупированные территории и вывезти своих детей на безопасную территорию.

Напомним: во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне начали подготовку к принудительной мобилизации местного населения на войну против Украины. Мужчинам рассылают смс-сообщения с "приглашениями" в военкомат.

В Центре национального сопротивления предупредили, что Россия из-за больших потерь в войне планирует провести еще одну волну мобилизации. На этот раз она может задеть и временно захваченные территории на юге Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики массово вывезли детей с временно оккупированных территорий Украины в Москву, Ростов и другие крупные города РФ на так называемые зимние праздники. Цель таких поездок – "промывание мозгов" несовершеннолетних украинцев.

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