Кадыровцы вламываются в квартиры, нападают на девушек и детей: что сейчас творится в оккупированных городах Донбасса

На временно оккупированной РФ части Донецкой области резко возросло количество преступлений, совершенных российскими оккупантами. Особенно "отличились" в последнее время кадыровцы из "Ахмата", которые начали сбиваться в самые настоящие банды "по интересам". Несмотря на обращения местных жителей в "правоохранительные органы", ситуация не то что не изменилась – она ухудшается с каждым днем.

То, что творят сейчас уроженцы Чечни – военнослужащие российских оккупационных войск на Донетчине, приводит в ужас местных жителей.

И если в областном центре – Донецке – ситуация еще хоть относительно "под контролем", то в других захваченных городах региона кадыровцы делают что хотят. Абсолютно безнаказанно.

В последнее время особенно досталось Горловке. Там вооруженные чеченцы вот уже на протяжении двух месяцев взламывают и занимают дома и квартиры местных жителей.

"И по сей день они продолжают это делать. Взломали квартиру, в которой жила бабушка, и на ее вопрос, что они тут делают – просто ушли. Люди для своей же безопасности оставляют на дверях надписи "ЖИВЕМ", чтобы просто не лишиться жилья", – рассказал посетитель одного местного паблика.

А вот кадыровцы ставят свою метку, пишут: "Ахмат".

Но не всем так повезло, как этой горловчанке. По словам местных, в одной из многоэтажек оккупанты расселились на разных этажах. Из двух квартир попросту выгнали владельцев на улицу, не дали им даже забрать документы.

Что уж говорить о мародерстве. Местные жалуются: даже если "защитнички" покинут жилье, то обязательно с вещами хозяев. Одежду, пледы – выгребают все!

Зона безнаказанности

По словам собеседницы OBOZ.UA, бывшей жительницы Горловки, у которой в городе остались родственники, кадыровцев боятся поголовно все, в том числе и коллаборанты.

"У одного местного "активиста", который еще в 2014 году радостно встречал оккупантов, чеченцы изнасиловали 15-летнюю дочку. Но виновных так и не нашли. Вернее, их и не искали. Все местные знают: "ахматовцев" все равно никто не тронет. И они, конечно же, уверены в своей безнаказанности", – добавила она.

По словам горловчанки, приставания к школьницам стали обычным делом. Дошло уже до того, что девочек подросткового возраста стараются не выпускать на улицу одних.

В местных чатах жители Горловки обсуждают, что банда кадыровцев взламывает квартиры, в том числе и в поисках жертв.

"И ходят по дворам не с обычными просьбами познакомиться, а буквально давят и домогаются даже детей. Ниже прикреплю фотографию мужчины, который хотел познакомиться с девочкой 13 лет. Прошу всех быть аккуратными и следить за своими детьми", – добавил житель Горловки.

По фото двое из банды были идентифицированы. Первый – уроженец Надтеречного района Чеченской Республики Чабаев Мурад Магомедович 1992 г.р., известен также под позывным "Борода". Он ранее работал в Москве в охранных агентствах "Вымпел-97", "Неомакс", подрабатывал разнорабочим в строительных фирмах. Ранее находился под следствием по ст. УК РФ 112, 131 ч.2 (причинение вреда средней тяжести, групповое изнасилование).

Является старшим одного из подразделений "Ахмат", занимается розыском военнослужащих РОВ – дезертиров.

Второй кадыровец, который имеет нездоровую тягу к детям, – бывший сотрудник ГИБДД Чеченской Республики, а сейчас военнослужащий одного из подразделений "Ахмата" Айсагуров Мохаммед Абдуллаевич, 1994 г.р. Он настойчиво пытался познакомиться и приглашал "вместе погулять" 13-летнюю девочку в Горловке.

Он также занимается розыском СОЧ под Горловкой в группе "Бороды". Айсагуров раньше засветился и в Луганске.

По данным источников OBOZ.UA на оккупированной территории, несмотря на обращения местных жителей в "правоохранительные органы", а также лично к Кадырову, никакой реакции на преступления "ахматовцев" так и не последовало.

И подобная ситуация с беспределом кадыровцев не только в Горловке.

В начале августа т.н. министерство внутренних дел по "Донецкой народной республике" разослало ориентировку на автомобиль марки Changan ALSVIN под управлением жителя Чечни Садуева Мовсара Нуралиевича. По информации в ориентировке, на этом автомобиле подозреваемые в изнасиловании 13-летней девочки в г. Енакиево скрылись с места преступления.

В совершении этого преступления подозреваются сотрудники Росгвардии (куда входит и "Ахмат"), а розыск ведут сотрудники МВД РФ и военной полиции. Правда, судить о том, насколько активен этот розыск, можно по тому, что на сегодняшний день (более чем месяц спустя) информации о задержании преступников нет.