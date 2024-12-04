Избили и изнасиловали жительницу Черниговщины: троих российских военных будут судить за преступления во время оккупации

В Украине будут судить трех российских захватчиков, которые во время оккупации села Ягодное Черниговской области поиздевались и совершили сексуальное насилие над местной жительницей. В начале марта 2022 года россияне незаконно задержали гражданскую, якобы подозревая ее в сотрудничестве с ВСУ.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Оккупанты отвели женщину в один из домов в селе, нанесли ей побои, заставили раздеваться, а потом изнасиловали потерпевшую.

После этого захватчики перевели украинку в "подвал смерти" в местной школе. Там они выгнали из одного из помещений всех находившихся внутри гражданских и повторили свои преступные действия в отношении пострадавшей.

Было установлено, что эти преступления в Ягодном совершили военнослужащие РФ возрастом 37, 30 и 28 лет.

Следователи специализированного отдела следственного управления полиции Черниговщины под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении оккупантов. Против них был составлен обвинительный акт по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Дело против злоумышленников было направлено в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Ягодное Черниговской области российские оккупанты расстреливали безоружных мирных жителей и уничтожали их дома. Под дулами автоматов местных жителей согнали в подвал под школой, там захватчики удерживали их почти месяц.

В помещении находились более 300 человек. Солдаты РФ использовали людей как живой щит, а когда кто-то из гражданских умирал в подвале, тела не позволяли выносить наружу, поэтому люди жили среди трупов часами и даже днями.

Правоохранителям удалось выяснить, кто именно из оккупантов находился в этом селе в марте 2022 года и совершал незаконные действия в отношении гражданских. Этим российским военным сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!