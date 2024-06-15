Из оккупированных Россией территорий вернули еще 14 детей: они рассказали о преступлениях оккупантов. Видео

Команде волонтерской организации Save Ukraine удалось вернуть в Украину 14 детей. Все они находились в России и на временно оккупированных территориях.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба. Как отметил глава ОВА Александр Прокудин , 12 детей были похищены на Херсонщине.

"Из временно оккупированной Херсонщины вывезли 3 мальчика и 9 девочек в возрасте от 2 до 17 лет, одна из них лишена родительской опеки. Над спасением детей работала благотворительная организация Save Ukraine", – рассказал Прокудин.

Глава области добавил, что всего с начала этого года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 120 детей из Херсона. Всего команда Save Ukraine вернула уже 373 ребенка, которые были депортированы или оказались в оккупации.

"Истории, которые мы слышим от этих детей, всегда разрывают сердце. Девочки-подростки Алиса и Милана рассказали, как российские танки обстреливали их дома. Поэтому они вместе с семьями вынуждены были долго прятаться и даже спать в сырых подвалах. На детских глазах русские спецслужбы проводили обыски, допрашивали их родителей, всячески унижали и угрожали за отсутствие российских документов", – написал Николай Кулеба.

Напомним, 31 мая в Украину вернулись пятеро депортированных россиянами детей-сирот - воспитанников Новопетровского интерната Николаевской области. Оккупанты похитили их и перевезли на подконтрольную РФ территорию летом 2022 года.

Сначала несовершеннолетние украинцы содержались в Херсонском центре социально-психологической реабилитации. В октябре 2022 года оккупанты вывезли детей в Крым, а затем в Анапу Краснодарского края РФ. Уже оттуда сирот удалось спасти и увезти в Грузию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 мая Украина вернула еще 13 детей, похищенных Россией. Семь из них вместе с семьями вернули с временно оккупированной территории, еще шестерых – в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

– В ISW рассказали, что россияне практикуют изменение имен и мест рождения депортированных из Украины детей. Это делается с целью стереть документальные следы обстоятельств их похищения и настоящих лиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!