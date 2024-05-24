Идентифицированы погибшие в результате удара России по типографии в Харькове: в полиции раскрыли подробности

23 мая Россия атаковала Харьков: под удар попала типография книжного издательства Vivat. Предприятие было разрушено, погибли люди.

По состоянию на 11 часов дня 24 мая лица всех жертв удара были установлены с помощью ДНК-экспертиза. Подробности сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Труднее всего – сообщать родственникам. Работа с пострадавшими это одна из самых главных составляющих в нашем деле. После каждого вражеского удара по городу наши следователи и криминалисты сразу на месте и первыми общаются с потерявшими близких... В течение ночи нам удалось установить личности всех погибших при ударе по типографии", – отметил Болвинов.

Так, одну из погибших, машинистку типографии, удалось идентифицировать с помощью образцов ДНК ее 26-летнего сына, проживающего в Харькове.

Также с помощью экспертизы идентифицировали ее коллегу: анализы для сравнения сдала 68-летняя мама погибшей машинистки.

"Криминалисты называют это семейным поиском. Таким же образом мы идентифицировали еще двух работниц, которые в момент удара были в цехе. Одна из них была печатником, другая машинисткой. Наши эксперты работали с их дочерями и подтвердили личности женщин", - отметил Болвинов.

Еще одну жертву удалось опознать благодаря образцам ДНК ее родного брата.

"Единственный среди предварительно неидентифицированных погибших мужчина работал укладчиком-упаковщиком. Его родителей полицейские разыскали в Сумах. И уже вечером взяли у них анализ... В каждом таком случае мы – рядом с людьми. Это тяжелая моральная нагрузка для наших специалистов, но именно ради этих людей они и работают, остаются в городе и каждый день делают свое дело", – подчеркнул Болвинов.

Тем временем журналисты "Радио Свобода" отметили, что последствия террористического удара РФ по типографии ощутит все украинское книгоиздательство. По мнению Сергея Политучего, владельца полиграфического комбината "Фактор-Друк", являющегося одним из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе и входящего в одну группу с издательством Vivat, из-за разрушения типографии в Харькове совокупная мощность издательства в Украине может уменьшиться минимум на 30-40%.

"И таким образом, сам процесс печатания книг, включая и учебники, которые мы печатали – я не знаю, пожалуй, до 50 процентов всех учебников, которые печатались в государстве. И потому как это будем делать завтра, я сейчас не знаю. И я понимаю, что без поддержки и международного сообщества, и государства этот вопрос будет решить очень тяжело", – сказал он в комментарии "Радио Свобода".

Политик добавил, что даже если такая помощь будет оказана, возобновление работы типографии займет не менее нескольких месяцев.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский указал на циничность удара РФ по Харькову. Лишенная всякого военного смысла атака 23 мая свидетельствует о том, что РФ воюет с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни. В результате жестокого обстрела погибли семь сотрудников типографии, ранен 21 человек.