Хвастаются убийством животных: экологи нашли доказательства новых зверств оккупантов на Херсонщине

Экологические активисты обнаружили подтверждение новых зверств российских оккупационных войск на территории захваченной Херсонской области. Более того, захватчики кичатся этим, публикуя фото "трофеев" в соцсетях.

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Об этом сообщает украинская организация защиты животных UAnimals. Так, команда UAnimals получила от участницы волонтерского сообщества фотографии, на которых российские военные из оккупированной части Херсонщины кичатся убитыми животными.

Зоозащитники установили, что на фото изображены застреленные заяц-русак и обычный фазан. Еще на одном из снимков – застреленный самец благородного оленя.

Проведенный анализ подтверждает, что фото были сделаны в Херсонской области, однако определить точную локацию эксперты не смогли.

"Эти фотографии – еще одно подтверждение, что россияне убивают в Украине все живое и совершают настоящий экоцид", – говорят в UAnimals.

Там подчеркнули, что за время полномасштабного вторжения от боевых действий пострадали около 20% природоохранных территорий в Украине. Сколько животных там погибло, невозможно оценить из-за оккупации.

Осторожно, фото 18+

Напомним, в московском зоопарке умер маленький тигрёнок, которого россияне похитили из зоопарка в Мариуполе в конце мая этого года. Тогда трехмесячное животное забрал себе известный российский дрессировщик Эдгард Запашный, открыто поддерживающий войну против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– После побега российских оккупационных войск из Херсона осенью 2022-го российская пропагандистка Анна Долгарева сообщила, что ее товарищ-оккупант во время отступления украл енота из зоопарка. Она назвала это "единственной хорошей новостью".

– Впоследствии стало известно, что енота из Херсона украл скандальный владелец крымского зоопарка Олег Зубков, еще недавно находившийся в СИЗО.

– Оккупанты пытались превратить украденное животное в какой-то "символ" и для этого повсюду возили его с собой. А в российском Кемерово провели акцию, посвященную похищенному в Херсоне еноту. Кроме того, оккупанты причислили енота в Мелитопольский университет и выдали ему зачетку.

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