Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений России в Украине: опубликован отчет

Независимая организация по мониторингу и расследований нарушений прав человека Human Rights Watch (США) зафиксировала несколько конкретных случаев преднамеренного совершения военных преступлений со стороны ВС РФ на оккупированных территориях. В частности речь идет о многострадальных Ирпени, Буче и Гостомеле Киевской области, а также населенных пунктах на Черниговщине и Харьковщине.

Как сообщили на сайте организации, среди серьезных правонарушений имели место две публичные казни, проведенные без суда и следствия, повторяющиеся изнасилования, угрозы о физической расправе в отношении мирных жителей. Также в ходе мониторинга подтверждены факты грабежей и мародерства.

"Случаи, которые мы задокументировали, представляют собой невыразимую преднамеренную жестокость и насилие в отношении мирных жителей Украины. Мы провели беседы с десятью живыми свидетелями этих преступлений, все они очень напуганы и просили не называть их имен, используя псевдонимы", – рассказал директор Human Rights Watch Хьюман Райтс Вотч.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на захваченных территориях Киевской области оккупанты совершали преступления, которые не могут уложиться в голове адекватного человека. Российские солдаты сжигали тела изнасилованных женщин, а также стреляли в упор по детям и старикам.

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