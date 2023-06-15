Хотел увеличить свою аудиторию: на Черниговщине будут судить мужчину, обнародовавшего перемещение военных в ТікТок

Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Оперативным командованием "Север" и следователями Управления СБУ в Черниговской области обнаружила "тиктокера", который "сливал" в соцсеть локации Сил обороны в своем регионе Теперь мужчина предстанет перед судом.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook. Блогер лично снял на фото и видео работу военного объекта, который обеспечивал перемещение, а полученные медиафайлы разместил на собственной странице в соцсети ТікТок. Более того, он еще и сделал привязку к геолокации.

Буквально за считанные минуты видео подхватили российские пропагандистские паблики. "Сливом" данных воспользовались каналы с общей аудиторией более 100 тыс. подписчиков. Только на персональной странице мужчины этот контент успели просмотреть более 12 тысяч пользователей, среди которых были и жители страны-агрессора.

"В ходе следствия установлено местонахождение блогера и пресечена его незаконная деятельность. Военными контрразведчиками установлено, что свои преступные действия он объяснял желанием "нарастить" аудиторию. Однако в ходе проверки фигуранта дела установлены его связи на временно оккупированных территориях Украины с представителями НЗФ, подконтрольных спецслужбам Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Мужчину уже привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований), а в суд направлен обвинительный акт. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

"Подразделения Службы безопасности Украины в очередной раз отмечают запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы с указанием мест дислокации и перемещения Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов. Публикация таких фото- и видеоматериалов в сети Интернет корректировка вражеского огня и является преступлением, наказуемым в соответствии с Законом", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили блогера, который "сливал" в ТікТок видео перемещения Сил обороны Украины на Черкасщине. Ему грозит 8 лет тюрьмы.