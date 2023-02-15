Хотел 'подзаработать': СБУ сообщила о подозрении беларусскому наемнику из ЧВК 'Вагнер', воевавшему против Украины. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении наемнику из Беларуси, который участвовал в войне в составе российской ЧВК "Вагнер". Он воевал на Бахмутском направлении, а в ноябре 2022 года попал в плен к украинским защитникам.

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Сейчас наемник находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

Как отмечается, гражданин Беларуси вступил в ряды "Вагнера" в июне 2022 года.

В составе этой ЧВК он участвовал в боях против украинских войск на Бахмутском направлении.

В ноябре во время боя под Курдюмовкой на Донетчине вагнеровец попал в плен Сил обороны Украині.

По данным следствия, мужчина подписал контракт с ЧВК, чтобы "заработать" деньги. Он прибыл в тренировочный лагерь "Вагнера", где прошел 10-дневный курс боевой подготовки.

Затем он был отправлен на восток Украины для штурма позиций Вооруженных сил Украины.

В плену вагнеровец дал СБУ показания о военных преступлениях РФ и причастных к ним лицах. Он также рассказал о пытках, лишении жалования и убийствах в рядах ЧВК за неисполнение приказов.

Следователи СБУ сообщили наемнику о подозрении по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (участие наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях).

Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ захватили в плен троих оккупантов под Бахмутом.

Напомним также, два бывших наемника "Вагнера" рассказали об ужасных потерях в Украине. По их словам, любой, кто колебался в выполнении приказов, был немедленно расстрелян собственными командирами.