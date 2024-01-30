Российские оккупанты во временно оккупированных Олешках на Херсонщине убили мирного жителя. Пьяные захватчики бродили по городу, кричали на всю улицу, что "х**лы – не люди, их надо убивать", после чего открыли огонь по заборам частных домов.

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Об очередном военном преступлении россиян сообщил Telegram-канал "Херсон: война без фейков". В Офисе Генерального прокурора отметили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщили СМИ, убийство произошло на улице Интернациональной. В одном из обстрелянных россиянами заборов обнаружили 7 пулевых отверстий. Во дворе как раз находился местный житель, пенсионер Николай Васильевич Ч. Пуля попала прямо в сердце.

"Он был обычным мирным пенсионером, любящим мужем, отцом и дедушкой. Умер на руках у своей жены", – отметили СМИ.

Напомним, стало известно, что в селе Любимовка Херсонской области российский оккупант совершил самосуд над местным жителем Николаем Г. Украинец якобы передавал информацию Вооруженным силам Украины. Захватчик вывез мужчину на мусорный полигон вблизи Новой Каховки, где застрелил его, а на следующий день закопал труп.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После деоккупации Херсона выяснилось, что оккупанты в изоляторе Херсона пытали женщин электротоком и водой и угрожали им изнасилованием детей.

– Российские оккупанты устроили "три круга ада" гражданам Украины, которые пытаются посетить близких, проживающих на оккупированных территориях. Сотрудники ФСБ "фильтруют" украинцев независимо от возраста, допрашивая по несколько часов, причем многим отказывают во въезде.

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