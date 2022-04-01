Блокада Мариуполя: школьница рассказала, что оккупанты насилуют детей, стариков и трупы

Люди, которым удалось выбраться из настоящего ада в блокадном Мариуполе, рассказывают истории, в которые трудно поверить в ХХI веке. Российские оккупанты, уничтожающие город бомбами и ракетами, забирают у людей самое ценное – их родных и близких. Солдаты РФ также насилуют детей, стариков и даже трупы.

16-летняя Катя, спасшаяся из разбомбленного Мариуполя вместе с пятилетним братом, смогла рассказать о том, что произошло с ней и ее родными. Историю девушки опубликовала волонтер Вера Хвуст на своей странице в Facebook.

"Знаете, то чувство, когда больно? Я когда-то влюбилась в мальчика, а он в меня нет, и я думала, что это больно. А оказалось, что больно видеть как твоя мама умирает у тебя на глазах. А братик все к ней подходит и говорит: "Мамочка, не спи, ты замерзнешь". И мы никогда не попадем на ее могилу. Она так и осталась в сыром и темном подвале", – сказала Катя.

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Она вспоминает, как они всей семьей питались остатками еды в подвале. Как-то дяде Коле, отчиму, удалось поймать голубя, его зажарили и съели, а потом всех рвало.

"Мама держалась до последнего, за три дня до нашей эвакуации она умерла. Я сказала брату, что она крепко спит, и ее не стоит будить. Но, кажется, он все понял", – говорит школьница.

В подвале умерла их соседка, ее тело начало "пахнуть". Когда дядя Коля выносил его на улицу, то подорвался на растяжке. Мама Кати не выдержала и умерла, не дождавшись эвакуации. Когда они з братом бежали по городу, чтобы выбраться из него, повсюду были трупы людей.

"Я ненавижу Россию. Мой родной дядя там. Знаете, что он мне сказал по телефону? "Катя? Какая еще Катя? Девочка, я вас не знаю. Какая война, какая Катя?". А потом написал с левого номера: "Катенька, не пиши мне. Для меня и моей семьи это опасно. А маму уже не вернуть". Я ненавижу их!"– вспоминает девушка.

Она также рассказала, как оккупанты расправлялись с жителями. Страшно было, когда в укрытии плакали дети, потому что российские солдаты приходили на крик и убивали людей. А свидетели расправы говорили, что солдаты РФ насиловали детей, стариков и даже трупы.

"Я жить больше не хочу. Нас сейчас разделят наверное. И я возможно не увижу своего брата. Зачем? Зачем этот Путин нас спасал? Мы же хорошо жили, даже машину купили. Дядя Коля обещал меня научить водить. Они даже ее сожгли. Я умереть хочу, и не могу", – рассказала Катя.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в заблокированном российскими войсками Мариуполе, по предварительным данным, остается около 100 тысяч человек, которым приходится в буквальном смысле выживать. В нечеловеческих условиях, под постоянными обстрелами и бомбежками они помогают друг другу, варят еду на кострах, а некоторые хоронят близких прямо во дворах.

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