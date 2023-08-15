'Горит дом, нужно эвакуировать людей': в полиции показали первые минуты после обстрела Львова. Видео

Российские оккупанты рано утром вторника, 15 августа, ударили ракетами по Львову. В полиции показали кадры первых минут после атаки противника.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано Патрульной полицией Украины в Telegram. Оно снято бодикамерой одного из патрульных, которые совместно с другими службами на месте оказывали всю необходимую помощь пострадавшим (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В поврежденном от падения обломков многоэтажном доме начался пожар. Спасатели и правоохранители сразу же провели эвакуацию жителей.

"Там горит дом. Нужно с той стороны забрать людей, кто там еще остался. Там доступа к подъездам нет", – говорит патрульный, который, как видно из кадров, бежит вместе со своими коллегами к месту теракта.

На опубликованном видео также видно, как полицейские выводили людей из горящего дома. Как слышно из разговора правоохранителей, одна из квартир загорелась, и они бросились на спасение жителей.

На кадрах также видно, какие разрушения понесла многоэтажка – взрывной волной выбило все окна, повредило лоджии, одна из квартир выгорела полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Страна-агрессор Россия во время массированной ракетной атаки по Украине утром 15 августа нанесла удар по Луцку. Он пришелся на предприятие, которое производило комплектующие для автомобилей. В результате попадания произошло разрушение конструкций и возник пожар. Из-под завалов спасатели деблокировали одного пострадавшего и изъяли тела троих погибших.

Почти одновременно с Волынью утром 15 августа российские ракеты атаковали и Львовщину. От падения обломков повреждены жилые дома и разрушен детсад, возникли возгорания и пострадали несколько человек.

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