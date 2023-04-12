''Головы отрезали не только мужчинам, но и женщинам'': в InformNapalm раскрыли новые детали зверств оккупантов в Украине

После того, как в сети появилось еще одно видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что преступления россиян в Украине многочисленны. Начиная с 2014 года, враг устраивал геноцид украинского народа на оккупированных территориях – захватчики пытали не только пленных военных, но и гражданских, даже женщин.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале InformNapalm в среду, 12 апреля. По данным сообщества, преимущественно "кадыровцы", грабили и пытали украинцев на захваченных территориях Донетчины и Луганщины.

"Мы получали устные свидетельства, что российские военные (в основном "кадыровцы", но не только) практиковали отрезание голов пленным украинцам, не только военным, но и гражданским, которых они до этого грабили и пытали. Головы отрезали не только мужчинам, но и женщинам , которых перед этим насиловали", – говорится в сообщении.

Как отмечается, подобная ситуация произошла в поселке Новосветловка Луганской области 2014 года. По свидетельству местных, "кадыровцы" изнасиловали и жестоко убили несколько медицинских работниц местной больницы. Одна из женщин, которой удалось скрыться, вскоре умерла якобы "от эмоционального выгорания и психологического шока".

Кроме того, в том же году один из украинских офицеров рассказывал, что своими глазами в оптический прицел видел, что россияне отрезали головы пленным.

Как пишет сообщество, после полномасштабного вторжения в Украину практика убийств с пытками российскими оккупантами увеличилась. В то же время отрезание головы или других частей тела практикуется ими не только как элемент устрашения.

"Российские командиры подразделений ВС РФ и неформальных российских бандформирований отдают приказы своим подчиненным, чтобы те отрезали головы или пытали, а сами снимают все по телефону, как доказательство и элемент "связывания кровью и преступлением", чтобы подчиненные понимали, что пути назад для них уже нет", – пишут разведчики.

В InformNapalm предположили, что такие видео попадают в сеть, если соучастник преступления скрылся или предал, или видео нашли в телефоне уже ликвидированного командира.

В сообществе отметили, что такие видео демонстрируют, что эту войну невозможно завершить без окончательной победы над злом. Разведчики призвали Запад не сомневаться в усилении военной помощи для Украины, поскольку наше государство должно победить, а российские военные преступники – получить наказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером во вторник, 11 апреля, российские оккупанты распространили в сети видео казни украинского военнопленного. На обнародованных кадрах видно, как еще живому защитнику ножом отрезали голову

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