Голливуд позавидует: воины 63 бригады сняли эффектное 'кино' в полях Лиманщины. Видео

Украинские военные продолжают эффективно уничтожать личный состав кафиров. На этот раз был ликвидирован враг на мотоциклах.

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Воины 63-й бригады сняли эффектное кино в полях Лиманщины. Там отмечается, что даже Голливуд может позавидовать этим кадрам и рассказал сюжет.

"В главных ролях: два россиянина на мотоциклах, бомберы 107 батальона и фпишники ББС 63 бригады. Сюжет: осень, рассвет, Донбасс. Кацапы едут в сторону наших позиций, но ломаются по дороге. Их замечают наши пилоты. Они выпутываются из фантастических ситуаций, но все заканчивается хеппи-эндом", – говорится в сообщении бригады.

Украинские военные вручили ему награду посмертно и отметили, что "эта нищета в мешке бесспорно выиграла конкурс "Лучший костюм на Хэллоуин".

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении воины Третьей штурмовой бригады поразили российский мостоукладчик. Именно из-за него оккупанты собирались возвести переправу.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики пытаются нарастить темпы наступления в районе города Лиман Донецкой области. Туда враг опрокинул дополнительные силы и бросает на штурмы даже легкораненых военнослужащих.

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