'Глаза, которые видели ад': сеть поразили фото украинских военных, вернувшихся из российского плена

В результате обменов 13-14 сентября в Украину из российского плена вернулись 152 украинских военных. Состояние здоровья большинства освобожденных украинцев очень тяжелое, они ужасно истощены, многие потеряли 20, 30, а некоторые даже 40 килограммов веса. Их вид без слов говорит о тех ужасах, сквозь которые пришлось пройти украинским защитникам в российских застенках.

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Фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали фотографии украинских военных, только несколько дней назад вернувшихся из российского плена. Художники отметили, что на фото только те, кто согласился сфотографироваться и дал согласие на публикацию фотографий.

Освобожденные из российского плена военные показали свои фото, сделанные до того, как попали в руки к российским извергам. Их просто трудно узнать.

Фото являются доказательством того, что россияне украинских военнопленных морили голодом, издевались над ними и пытали.

Фотографы обратились к мировому сообществу с призывом вынудить Россию к исполнению Женевской конвенции, которой в полной мере придерживается украинская сторона.

"Мы пишем это на английском, потому что в Украине уже знают, что Россия нарушает Женевскую конвенцию и держит наших пленных в бесчеловечных условиях. Эти фото являются тому свидетельством, и этой публикацией мы еще раз стремимся привлечь внимание западной аудитории и подчеркнуть: Россия пытает, издевается, морит голодом тех, кто просто защищал свои дома", – подчеркнули Либеровы.

Эти фотографии – очередное доказательство того, что Россия – фашистская страна. Она не допускает международных комиссий к своим лагерям для военнопленных, чтобы скрыть страшные доказательства преступлений, совершенных против человечности.

"Сегодня только соболезнования и возмущение всего мира могут помочь Украине ускорить возвращение всех наших защитников из российского плена. Пожалуйста, не молчите. Помогите нам вернуть всех наших людей домой!" – подчеркнули Либеровы.

Фото прокомментировало около 100 тысяч пользователей из разных стран. Они поражены зверствами россиян, сравнивают их действия с действиями нацистов в концлагерях.

"Столько пережито пыток";

"Настоящий Бухенвальд";

"Это то, что мир должен знать и видеть, это так называемая российская человечность";

"Очень больно смотреть на эти фото и нереально представить, через какой ад прошли эти люди";

"Глаза… только посмотреть в них – сколько боли, страданий, страха они видели и вынесли";

"Весь мир должен это видеть. Фашизм не в прошлом, россияне этому подтверждение…";

"Это какой-то ужас 21 века. Войны и издевательства над пленными. Не удивлюсь, если в России найдется что-то похожее на Аушвиц, где сжигают...", – пишут фолловеры из разных уголков планеты.

Как сообщал OBOZ.UA:

13 сентября во время обмена пленными домой вернулись 49 украинцев и украинок, в том числе 15 защитников и защитниц "Азовстали".

14 сентября из неволи удалось вернуть еще 103 человека: 82 рядовых и сержантов и 21 офицера. Среди Героев – 23 военнослужащих, которые находились в составе полка "Азов" НГУ.

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