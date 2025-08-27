УкраїнськаУКР
"Герои СВО" устроили новый виток террора после возвращения домой: теперь они стали пугалом и для российских детей

Олег Шевченко
Война против России
российские оккупанты

На территории страны-агрессора зафиксирован новый всплеск преступлений, совершенных военнослужащими российских оккупационных войск. Речь именно о тяжких и особо тяжких, причем когда жертвами преимущественно становятся женщины и дети.

Подробнее о том, чем для жителей РФ обернулась героизация "защитников", – в материале OBOZ.UA.

Дети под прицелом

На днях большой резонанс в РФ вызвал вынесенный ростовским судом приговор российскому оккупанту – пожизненное заключение.

Руслан Шингерей проходил срочную службу в рядах ВС РФ, а затем подписал контракт. В 2022 году он участвовал во вторжении в Украину. А спустя два года, находясь в родных краях, на территории Ростовской области, похитил восьмилетнюю девочку и отвез в лесополосу.

Там он надел на голову ребенка полиэтиленовый пакет, изнасиловал, а затем задушил...

Руслан Шингерей

Местные жители чуть не устроили самосуд, однако убийцу и насильника тщательно охраняли силовики. А государственные российские СМИ, освещая резонансное дело, не стали упоминать о том, что убийца – "герой СВО".

Особенно много преступлений после возвращения домой с войны совершают ранее судимые преступники. Верить в то, что рецидивист может стать на путь исправления, может только наивный. Очередной пример тому – изнасилование 17-летней девушки в Татарстане. Преступник – 35-летний Марат Сибгатов – надругался над ней в автомобиле.

"Герои СВО" устроили новый виток террора после возвращения домой: теперь они стали пугалом и для российских детей

Выяснилось, что военнослужащий ВС РФ имеет богатое криминальное прошлое: три судимости за кражи, а четвертая (в 2022 году) – за половую связь с лицом, не достигшим 16 лет.

Российские власти неоднократно заявляли, что у убийц, насильников, педофилов "нет ни единого шанса" подписать контракт и оказаться на свободе, но, как видим, реальность оказалась иной. А выражение "война все спишет" стало прямо-таки руководством к действию для отморозков.

Еще одна сторона медали – российские преступники массово прячутся на фронте. Показательная история произошла с Маратом Гафаровым. В 2021 году в Красноярском крае он изнасиловал… двоюродную сестру. Тогда ему было 17 лет, а девочке – всего 13. Ее родители узнали об этом только спустя время и решили добиться наказания виновного. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании ребенка, но Гафаров предусмотрительно сбежал на войну, в 18 лет подписав контракт.

Есть доказательства, что в 2022 году он уже принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину. Информация о военном преступнике (и педофиле) есть в базе центра "Миротворец".

"Герои СВО" устроили новый виток террора после возвращения домой: теперь они стали пугалом и для российских детей

Однако "награда" нашла оккупанта: он был ликвидирован на территории нашей страны. Причем, как выяснилось, еще в 2024 году. И сейчас российские "правоохранители" собираются закрыть дело. Кто мешал им привлечь Гафарова к ответственности пока он был жив – вопрос риторический.

От нападений до убийств

С каждым днем растет в России и количество нападений на женщин. Причем их совершают именно действующие военнослужащие оккупационных войск, вернувшиеся домой в отпуск, на лечение после ранений и т.д. Их жертвами зачастую становятся близкие люди.

44-летнего Максима Начинова ранее уже несколько раз судили за кражи, затем он подписал контракт. Приехав домой в село Усть-Ламенка Тюменской области, он пришел в гости к дальней родственнице Светлане, поссорился с ней во время застолья и напал с ножом.

От удара в сердце женщина скончалась. Дома в этот момент находились двое ее детей, всего их теперь осталось трое без матери.

"Герои СВО" устроили новый виток террора после возвращения домой: теперь они стали пугалом и для российских детей

Убийца скрылся, но спустя время все же сдался полиции. Его жена рассказала, что раньше Начинов "за ножи не хватался" – мол, таким агрессивным мужчину сделали участие в боевых действиях и алкоголь.

Екатеринбургский гарнизонный суд дал оккупанту 12 лет колонии строгого режима. Однако сидеть Начинов не будет – после оглашения приговора он заявил, что намерен снова заключить контракт и поехать воевать.

В колонии он перезаключит контракт со своей частью. И таким образом избежит ответственности.

А в Башкортостане в ночь на 3 августа жительница города Туймазы возвращалась домой и заметила, что ее преследует мужчина. Сначала он выкрикивал в адрес женщины непристойные предложения и угрозы, а потом напал на нее, избил и скрылся.

Очевидцы вызвали полицию и скорую, которая отвезла пострадавшую в больницу. Там женщине диагностировали сотрясение мозга, многочисленные гематомы и снижение зрения на один глаз. После нападения у нее начались панические атаки.

Нападавший до сих пор не задержан – это военнослужащий оккупационных войск Сергей А., находящийся в отпуске по ранению. Ранее его судили за кражу, а также он был фигурантом уголовного дела об изнасиловании. И, как видим, останавливаться не собирается.

Вообще участников "СВО" редко привлекают к ответственности – преступный режим не видит в этом необходимости. Разве что они совершили убийство в тылу и если информация о преступлении попала в СМИ. Но у них все равно остается шанс выйти из-за решетки и снова отправиться на войну.

С 5 августа в российском розыске находился оккупант Сергей Москаленко. В тот день в Челябинской области он задушил свою супругу и спрятал в шкафу. Тело матери обнаружили дети.

Ранее Москаленко уже был судим за вандализм, а контракт подписал в этом году и отправился на фронт.

Преступника задержали через три дня, но с большой долей вероятности он снова "подпишется" убивать – в составе РОВ.

Сергей Москаленко убил

Согласно официальной российской статистике, за последние 10 лет количество военнослужащих, осужденных за уголовные преступления в РФ, почти утроилось. Особенно резко увеличилось количество приговоров по статьям, касающимся половой неприкосновенности – в том числе несовершеннолетних.

Многие преступники избежали ответственности, подписав контракт на службу (теперь это возможно на этапе расследования, даже находясь в СИЗО) и снова отправившись воевать против Украины.

И получается замкнутый круг. Есть уже случаи, когда особо живучие рецидивисты отправились на фронт уже в третий раз.

Тем временем необучаемые жители РФ продолжают героизировать своих "защитников", отрицать их преступления на территории соседней страны. И не задумываются о том, что завтра убийцы и насильники могут прийти за ними. Или за их семьей.