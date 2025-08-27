"Герои СВО" устроили новый виток террора после возвращения домой: теперь они стали пугалом и для российских детей

На территории страны-агрессора зафиксирован новый всплеск преступлений, совершенных военнослужащими российских оккупационных войск. Речь именно о тяжких и особо тяжких, причем когда жертвами преимущественно становятся женщины и дети.

Подробнее о том, чем для жителей РФ обернулась героизация "защитников", – в материале OBOZ.UA.

Дети под прицелом

На днях большой резонанс в РФ вызвал вынесенный ростовским судом приговор российскому оккупанту – пожизненное заключение.

Руслан Шингерей проходил срочную службу в рядах ВС РФ, а затем подписал контракт. В 2022 году он участвовал во вторжении в Украину. А спустя два года, находясь в родных краях, на территории Ростовской области, похитил восьмилетнюю девочку и отвез в лесополосу.

Там он надел на голову ребенка полиэтиленовый пакет, изнасиловал, а затем задушил...

Местные жители чуть не устроили самосуд, однако убийцу и насильника тщательно охраняли силовики. А государственные российские СМИ, освещая резонансное дело, не стали упоминать о том, что убийца – "герой СВО".

Особенно много преступлений после возвращения домой с войны совершают ранее судимые преступники. Верить в то, что рецидивист может стать на путь исправления, может только наивный. Очередной пример тому – изнасилование 17-летней девушки в Татарстане. Преступник – 35-летний Марат Сибгатов – надругался над ней в автомобиле.

Выяснилось, что военнослужащий ВС РФ имеет богатое криминальное прошлое: три судимости за кражи, а четвертая (в 2022 году) – за половую связь с лицом, не достигшим 16 лет.

Российские власти неоднократно заявляли, что у убийц, насильников, педофилов "нет ни единого шанса" подписать контракт и оказаться на свободе, но, как видим, реальность оказалась иной. А выражение "война все спишет" стало прямо-таки руководством к действию для отморозков.

Еще одна сторона медали – российские преступники массово прячутся на фронте. Показательная история произошла с Маратом Гафаровым. В 2021 году в Красноярском крае он изнасиловал… двоюродную сестру. Тогда ему было 17 лет, а девочке – всего 13. Ее родители узнали об этом только спустя время и решили добиться наказания виновного. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании ребенка, но Гафаров предусмотрительно сбежал на войну, в 18 лет подписав контракт.

Есть доказательства, что в 2022 году он уже принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину. Информация о военном преступнике (и педофиле) есть в базе центра "Миротворец".

Однако "награда" нашла оккупанта: он был ликвидирован на территории нашей страны. Причем, как выяснилось, еще в 2024 году. И сейчас российские "правоохранители" собираются закрыть дело. Кто мешал им привлечь Гафарова к ответственности пока он был жив – вопрос риторический.

От нападений до убийств

С каждым днем растет в России и количество нападений на женщин. Причем их совершают именно действующие военнослужащие оккупационных войск, вернувшиеся домой в отпуск, на лечение после ранений и т.д. Их жертвами зачастую становятся близкие люди.

44-летнего Максима Начинова ранее уже несколько раз судили за кражи, затем он подписал контракт. Приехав домой в село Усть-Ламенка Тюменской области, он пришел в гости к дальней родственнице Светлане, поссорился с ней во время застолья и напал с ножом.

От удара в сердце женщина скончалась. Дома в этот момент находились двое ее детей, всего их теперь осталось трое без матери.

Убийца скрылся, но спустя время все же сдался полиции. Его жена рассказала, что раньше Начинов "за ножи не хватался" – мол, таким агрессивным мужчину сделали участие в боевых действиях и алкоголь.

Екатеринбургский гарнизонный суд дал оккупанту 12 лет колонии строгого режима. Однако сидеть Начинов не будет – после оглашения приговора он заявил, что намерен снова заключить контракт и поехать воевать.

В колонии он перезаключит контракт со своей частью. И таким образом избежит ответственности.

А в Башкортостане в ночь на 3 августа жительница города Туймазы возвращалась домой и заметила, что ее преследует мужчина. Сначала он выкрикивал в адрес женщины непристойные предложения и угрозы, а потом напал на нее, избил и скрылся.

Очевидцы вызвали полицию и скорую, которая отвезла пострадавшую в больницу. Там женщине диагностировали сотрясение мозга, многочисленные гематомы и снижение зрения на один глаз. После нападения у нее начались панические атаки.

Нападавший до сих пор не задержан – это военнослужащий оккупационных войск Сергей А., находящийся в отпуске по ранению. Ранее его судили за кражу, а также он был фигурантом уголовного дела об изнасиловании. И, как видим, останавливаться не собирается.

Вообще участников "СВО" редко привлекают к ответственности – преступный режим не видит в этом необходимости. Разве что они совершили убийство в тылу и если информация о преступлении попала в СМИ. Но у них все равно остается шанс выйти из-за решетки и снова отправиться на войну.

С 5 августа в российском розыске находился оккупант Сергей Москаленко. В тот день в Челябинской области он задушил свою супругу и спрятал в шкафу. Тело матери обнаружили дети.

Ранее Москаленко уже был судим за вандализм, а контракт подписал в этом году и отправился на фронт.

Преступника задержали через три дня, но с большой долей вероятности он снова "подпишется" убивать – в составе РОВ.

Согласно официальной российской статистике, за последние 10 лет количество военнослужащих, осужденных за уголовные преступления в РФ, почти утроилось. Особенно резко увеличилось количество приговоров по статьям, касающимся половой неприкосновенности – в том числе несовершеннолетних.

Многие преступники избежали ответственности, подписав контракт на службу (теперь это возможно на этапе расследования, даже находясь в СИЗО) и снова отправившись воевать против Украины.

И получается замкнутый круг. Есть уже случаи, когда особо живучие рецидивисты отправились на фронт уже в третий раз.

Тем временем необучаемые жители РФ продолжают героизировать своих "защитников", отрицать их преступления на территории соседней страны. И не задумываются о том, что завтра убийцы и насильники могут прийти за ними. Или за их семьей.