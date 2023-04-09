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"Герои", которых заслужила Россия: киллеров хоронят с почестями и караулом из детей

Олег Шевченко
Война против России
3 минуты
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ЧВК Вагнер в Украине

В Российской Федерации устраивают помпезные похороны "вагнеровцев", которые убивали не только украинцев, но и совершили тяжкие преступления у себя дома и были приговорены к большим срокам лишения свободы. Среди них есть бандиты, "профессиональные" киллеры, а также убийцы женщин и детей. И только благодаря ВСУ они уже не продолжат свой кровавый путь.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Позорное молчание

То, что происходит сейчас в России, иначе как безумием не назовешь: путинский режим, позиционирующий "СВО" как "героическую борьбу против нацистов", скатился до чествования убийц и насильников. Подавляющее большинство из них – наемники из так называемой ЧВК "Вагнер".

За полугодие, когда Пригожину был дан "зеленый свет" на беспрепятственный доступ в российские колонии, воевать в Украине согласились десятки тысяч осужденных преступников. Все они были помилованы президентом РФ еще до отправки на войну.

кладбище вагнеровцев

Причем в самом начале, когда информация о том, что заключенных отправляют воевать только появилась в сети, в России говорили: мол, речь только о мелких ворах и мошенниках – и как всегда соврали.

Только благодаря украинской армии большая часть из этих отбросов уже никогда не продолжит свой кровавый путь. Тем не менее в самой России ликвидированных зеков чествуют как героев: присуждают государственные награды и ставят в пример в школах – цинично умалчивая о том, что они натворили.

От киллера-"профи" до убийцы ребенка

Среди погибших на территории Украины граждан РФ – преступники всех мастей.

Например, Руслан Джафаров – наемный убийца из Ростовской области. До недавнего времени он отбывал наказание в одной из колонии за заказное убийство предпринимателя, но главарь "Вагнера" Евгений Пригожин досрочно освободил его и отправил на фронт. Правда, довольно быстро оккупанта "отминусовали".

На похоронах киллера показывали фильм о захватчике, был почетный караул из детей "Юнармии".

вагнеровец Руслан Джафаров

Воспитанникам детско-юношеской милитарной организации "Юнармия", которой фактически руководит министерство обороны РФ, промывают мозги не хуже, чем во всемирно известном Гитлерюгенде. Задача одна: чтобы подросшие "детишки" вступили в ряды армии страны-агрессора.

Торжественно прощались в России и с убийцей пятилетнего малыша. "Вагнеровец" Владимир Шестаков должен был провести 18 лет за решеткой, но воспользовался предложением Пригожина и отправился на войну. Бои за Бахмут стали последним, что он видел в жизни.

Оккупанта-убийцу похоронили со всеми воинскими почестями на городском кладбище. Близким и родным от имени мэрии и правительства Оренбуржья были переданы слова соболезнований.

"Его мужество и отвагу во имя мирного будущего Отечества навсегда сохраним в памяти", – цинично заявили в пресс-службе администрации Ясного.

Владимир Шестаков Вагнер

Шестаков на следствии подробно рассказывал, как спьяну бил ребенка. Мальчик начал прыгать на диване, мужчина сделал ему замечание. Ребенок не послушался, тогда Шестаков начал его избивать, а затем бросил на пол в коридоре. Мать мальчика попыталась его защитить, но "друг" ударил и ее. Скорую помощь ребенку вызвали только под утро, когда малыш стал хрипеть – спасти его врачи не смогли.

Сергей Кощеев из Пермского края избил до состояния комы старшую – двухлетнюю – дочь своей гражданской жены, а после – убил младшую. Девочке был всего лишь год.

Сергей Кощеев Вагнер

Этого зека также помиловал Путин. Итог – 39-летний убийца-"вагнеровец" был ликвидирован под Бахмутом.

Список можно продолжать бесконечно. Практически ежедневно появляются новости об очередном "грузе 200", который внезапно оказался "героем".

Вагнер в Украине

И только в единичных случаях россияне возмущаются такой "трансформацией", когда идет циничная героизация отбросов общества. Что касается украинцев, то они прекрасно понимают, кто есть кто и что любой оккупант, пришедший на нашу землю, должен быть ликвидирован.