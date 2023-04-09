"Герои", которых заслужила Россия: киллеров хоронят с почестями и караулом из детей

В Российской Федерации устраивают помпезные похороны "вагнеровцев", которые убивали не только украинцев, но и совершили тяжкие преступления у себя дома и были приговорены к большим срокам лишения свободы. Среди них есть бандиты, "профессиональные" киллеры, а также убийцы женщин и детей. И только благодаря ВСУ они уже не продолжат свой кровавый путь.

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Позорное молчание

То, что происходит сейчас в России, иначе как безумием не назовешь: путинский режим, позиционирующий "СВО" как "героическую борьбу против нацистов", скатился до чествования убийц и насильников. Подавляющее большинство из них – наемники из так называемой ЧВК "Вагнер".

За полугодие, когда Пригожину был дан "зеленый свет" на беспрепятственный доступ в российские колонии, воевать в Украине согласились десятки тысяч осужденных преступников. Все они были помилованы президентом РФ еще до отправки на войну.

Причем в самом начале, когда информация о том, что заключенных отправляют воевать только появилась в сети, в России говорили: мол, речь только о мелких ворах и мошенниках – и как всегда соврали.

Только благодаря украинской армии большая часть из этих отбросов уже никогда не продолжит свой кровавый путь. Тем не менее в самой России ликвидированных зеков чествуют как героев: присуждают государственные награды и ставят в пример в школах – цинично умалчивая о том, что они натворили.

От киллера-"профи" до убийцы ребенка

Среди погибших на территории Украины граждан РФ – преступники всех мастей.

Например, Руслан Джафаров – наемный убийца из Ростовской области. До недавнего времени он отбывал наказание в одной из колонии за заказное убийство предпринимателя, но главарь "Вагнера" Евгений Пригожин досрочно освободил его и отправил на фронт. Правда, довольно быстро оккупанта "отминусовали".

На похоронах киллера показывали фильм о захватчике, был почетный караул из детей "Юнармии".

Воспитанникам детско-юношеской милитарной организации "Юнармия", которой фактически руководит министерство обороны РФ, промывают мозги не хуже, чем во всемирно известном Гитлерюгенде. Задача одна: чтобы подросшие "детишки" вступили в ряды армии страны-агрессора.

Торжественно прощались в России и с убийцей пятилетнего малыша. "Вагнеровец" Владимир Шестаков должен был провести 18 лет за решеткой, но воспользовался предложением Пригожина и отправился на войну. Бои за Бахмут стали последним, что он видел в жизни.

Оккупанта-убийцу похоронили со всеми воинскими почестями на городском кладбище. Близким и родным от имени мэрии и правительства Оренбуржья были переданы слова соболезнований.

"Его мужество и отвагу во имя мирного будущего Отечества навсегда сохраним в памяти", – цинично заявили в пресс-службе администрации Ясного.

Шестаков на следствии подробно рассказывал, как спьяну бил ребенка. Мальчик начал прыгать на диване, мужчина сделал ему замечание. Ребенок не послушался, тогда Шестаков начал его избивать, а затем бросил на пол в коридоре. Мать мальчика попыталась его защитить, но "друг" ударил и ее. Скорую помощь ребенку вызвали только под утро, когда малыш стал хрипеть – спасти его врачи не смогли.

Сергей Кощеев из Пермского края избил до состояния комы старшую – двухлетнюю – дочь своей гражданской жены, а после – убил младшую. Девочке был всего лишь год.

Этого зека также помиловал Путин. Итог – 39-летний убийца-"вагнеровец" был ликвидирован под Бахмутом.

Список можно продолжать бесконечно. Практически ежедневно появляются новости об очередном "грузе 200", который внезапно оказался "героем".

И только в единичных случаях россияне возмущаются такой "трансформацией", когда идет циничная героизация отбросов общества. Что касается украинцев, то они прекрасно понимают, кто есть кто и что любой оккупант, пришедший на нашу землю, должен быть ликвидирован.