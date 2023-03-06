Генпрокурор начал расследование убийства оккупантами пленного украинского военного

В Офисе генерального прокурора Украины начали расследование по факту жестокого убийства пленного украинского военного. Российские оккупанты расстреляли Героя за слова "Слава Украине".

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Свое военное преступление военнослужащие РФ сняли на видео, которое опубликовали в сети. Этот ролик всколыхнул украинское общество. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Он сообщил, что Главным следственным управлением СБУ уже зарегистрировано уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК (нарушение законов и обычаев войны). Процессуальное руководство по этому делу будут осуществлять прокуроры Офиса генпрокурора Украины.

Костин подчеркнул, что даже во время войны действуют определенные законы. Российские захватчики, которые подло расстреляли безоружного украинского военнопленного, в очередной раз продемонстрировали, что они совсем безразличны нормы международного права.

"Но рано или поздно за преступлением последует наказание. Все причастные будут отвечать перед Законом", – добавил генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военнослужащего. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот произнес слова "Слава Украине!". Кадры убийства распространились в сети в понедельник, 6 марта.

– Ролик вызвал резонанс в украинском обществе. В сети наши граждане активно распространяли видео, чтобы показать всему миру настоящее лицо России.

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