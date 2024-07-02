Гауляйтера 'ЛНР' Пасечника приговорили к 12 годам заключения: что известно

Гауляйтер "Луганской Народной Республики" Леонид Пасечник приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор заочный, поэтому срок будет считаться с даты фактического задержания.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

"По совокупности совершенных преступлений суд назначил Пасечнику 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества", – говорится в сообщении.

Также он был лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в любых учреждениях, предприятиях или организациях, независимо от формы собственности, сроком на 13 лет.

Прокуроры доказали, что с 2018 года Пасечник, возглавив псевдореспублику, создавал условия для аннексии Луганской области. По материалам дела, перед 24 февраля 2022 года он подписал "договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между террористической организацией "ЛНР" и Москвой, который Кремль использовал как формальный повод для полномасштабного вторжения в Украину.

Пасечник также организовал псевдореферендум о "присоединении" временно оккупированной Луганщины к России. После фейкового плебисцита он подписал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным "соглашение о вхождении региона" в состав РФ.

С 1 по 10 сентября 2023 г. на временно оккупированных территориях Луганщины состоялись незаконные "выборы депутатов народного совета и депутатов представительных органов муниципальных образований ЛНР первого созыва", в которых Пасечник принимал активное участие. А 23 сентября по представлению президента России он был переизбран на должность "председателя ЛНР" и присягнул на верность конституции РФ и псевдореспублике.

Пасечник признан виновным в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также в участии в организации и проведении незаконных референдума и выборов на временно оккупированной территории, публичных призывах к их проведению (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Примечательно, что из-за сложения назначенных наказаний злоумышленник получил приговор, предусматривающий больший срок заключения, чем предусмотрено в санкциях статей за инкриминируемые преступления.

Пасечник продолжает вести активную антиукраинскую деятельность, издавая юридически ничтожные "документы" и участвуя в пропагандистских кампаниях Кремля.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении советнице главаря террористической организации "ЛНР" Леонида Пасечника. Злоумышленница возглавила в псевдореспублике так называемое министерство молодежной политики.