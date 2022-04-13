ФСБ хотела вывезти Медведчука в Приднестровье: глава СБУ раскрыл детали задержания

Федеральная служба безопасности РФ планировала вывезти Виктора Медведчука за границу. Его задержала СБУ, когда он пытался пересечь границу Украины через реку в непризнанную Приднестровскую республику, где его ждали сотрудника российской спецслужбы.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов в эфире украинского телемарафона. Он рассказал, что ФСБ пыталась вывезти кума Путина сначала в Приднестровье, а уже потом в Москву. Однако украинская служба безопасности помешала планам врага и задержала беглого нардепа на выезде из Киевской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это действительно была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях. Президент дал поручение, и мы активизировали все возможности, чтобы это поручение выполнить и найти господина Медведчука. Было проведено много аналитической и оперативной работы, которая завершилась успешно", – заявил Иван Баканов.

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Баканов отметил, что к реализации операции по вывозу кума Путина российская ФСБ привлекли даже уголовников.

"Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем – в Москву. К ее реализации привлекли даже представителей преступного мира и коррумпированных стражей порядка" - рассказал Иван Баканов.

Он отметил, что ФСБ пыталась максимально замаскировать свои планы: вбрасывала дезинформацию, специально делала фейковые "сливы", пыталась организовать "липовые" маршруты для эвакуации политика и пустить СБУ ложным следом, даже подготовила "псевдо-медведчуков" для отведения внимания.

"На самом деле Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Там – на лодке переправить в т.н. "Приднестровскую Молдавскую Республику", где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось" – добавил Иван Баканов.

Контрразведка СБУ просчитала десятки версий, ясно определила настоящий маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ.

"Это позволило оперативникам и следователям Службы безопасности Украины задержать Медведчука по дороге – во время его выезда из Киевской области. Отмечу, что его сопровождали украинские стражи порядка, которые также будут отвечать за свои действия! Теперь Медведчука ждет суд, избрание меры пресечения, а вернее его подтверждение – содержание под стражей. А потом, я надеюсь, заслуженное наказание", – сказал Глава СБУ.

Баканов подчеркнул, что задержание Медведчука дает сигнал каждому изменнику Украины – никто не избежит наказания, и СБУ сделает для этого все возможное.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 апреля Служба безопасности Украины в результате проведенной спецоперации задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам. В первые дни войны он скрылся из-под домашнего ареста.

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В Министерстве внутренних дел считают, что, прежде всего, от политика нужно получить все "пароли и явка", осудить, а уже потом представить в списки на обмен.