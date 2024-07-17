Экс-министру внутренних дел времен Януковича сообщили о подозрении: он оправдывал агрессию РФ и прославлял оккупантов

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко. Чиновнику времен экс-президента Виктора Януковича инкриминируют государственную измену, а также оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

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В настоящее время бывшее чиновник скрывается на территории РФ, где активно участвует в распространении кремлевских нарративов, в частности, относительно необходимости уничтожения Украинского государства и якобы правомерности кровавого российского вторжения и оккупации части Украины. Подробности раскрыли в ГБР.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении экс-министру внутренних дел времен беглого президента. Ему инкриминировано совершение государственной измены, в том числе в условиях военного положения, а также оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию ее участников (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины)", – говорится в сообщении.

С начала 2014 года Захарченко скрывается от правосудия на территории России. И в течение этого времени, особенно после начала полномасштабного вторжения РФ он системно работает на Кремль и оказывает государству-агрессору и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Для этого Захарченко активно использует российские пропагандистские СМИ, а также Интернет.

"Подозреваемый принял участие в создании и публикации ряда видеозаписей, дайджестов. Их цель – распространение российских нарративов относительно необходимости ликвидации украинского государства и его институций, в частности, отрицания самого факта существования независимой Украины. В своих выступлениях экс-министр признает правомерной вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году, оправдывает ее и прославляет представителей вооруженных формирований РФ", – отметили в ГБР.

В Госбюро пришли к выводу, что высказывания беглого экс-министра "носят пропагандистский характер и содержат признаки информационного влияния, направленного на достижение военно-политических целей руководством РФ в отношении государства Украина".

Это подозрение для Захарченко – не первое. Украинский суд уже начал подготовительное заседание по делу, в рамках которого экс-министра внутренних дел и ряд других бывших высокопоставленных чиновников времен Януковича, обвиняемых в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений против участников Евромайдана, в частности их умышленных убийств и покушений на убийства, а также террористического акта.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая подала заявление в ГБР на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она обвиняет его в препятствовании ее депутатской деятельности.

Так Безуглая трактовала отданный, по ее мнению, лично главкомом приказ не пускать ее на позиции ВСУ в Донецкой области, а также якобы запрет украинским защитникам общаться с ней.