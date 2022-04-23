'Думали, он к утру умрет': украинский воин выжил после ужасного ранения. Фото 18+

Украинский десантник Игорь получил тяжелейшие ранения на фронте на Донбассе, в районе Бахмута. Огонь обжег его лицо и руки, он ослеп, и уже никогда не сможет увидеть своих двух дочек. Но он рад тому, что остался жив.

Помимо страшнейших ожогов, солдат получил ранения в затылок и в область живота. Сейчас он находится в больнице, местонахождение которой не разглашается, поскольку есть вероятность обстрела российскими оккупантами, сообщает издание Bild (чтобы увидеть фото, доскрольте до конца новости).

Игорь рассказывает, что не помнит, как это произошло: "Был взрыв, стало очень ярко — и все". Сейчас ему дают обезболивающие и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Один из врачей заявляет, что в больнице они лечат как украинских защитников, так и оккупантов, которые пришли уничтожать Украину.

Согласно официальным данным украинской стороны, в результате вторжения на нашу землю уже погибло более 20 тыс. захватчиков. Много трупов на данный момент находятся в моргах, в частности, в Днепре.

Однако россияне не забирают трупы своих военных. Пока армия РФ из Украины отправляет домой украденные стиральные машины, телевизоры и одежду.

В Украине каждый день хоронят огромное количество жертв войны ­– как военных, так и гражданских. На кладбищах городов появляется множество временных могил без данных о том, кто там похоронен. Игорь благодарен судьбе, что ему повезло остаться в живых. Он произносит простую истину: никогда нельзя сдаваться.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о гуманитарной катастрофе, которую устроили российские военные в Мариуполе. По его словам, в блокаде пропали без вести тысячи людей.