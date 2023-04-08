''Диктовала СБУ?'' Полковник РФ раздал оккупантам агитки, отбившие желание воевать. Фото

Оккупантам на Запорожском направлении раздали агитационные листовки, которые напрочь отбивают желание воевать. "Мобиков" пугают "умным и подготовленным врагом", в плену у которого захватчикам грозят самые страшные вещи, вплоть до "свастики каленым железом".

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Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб. Канал опубликовал фото агитки, предоставленное женой одного из военных РФ (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, текст для листовки придумал командир 392-го мотострелкового полка армии РФ полковник Рудаков. Его подразделение – новое, сформированное из мобилизованных, которые прошли подготовку в Краснодарском крае, а теперь прибыли на Запорожское направление.

Судя по содержанию агитки, оккупанты могут сделать неутешительный вывод, что впереди у них "подготовленный и умный враг", а позади – семья и дети. Желание двигаться "назад" к родным возникает само собой, отмечает "Досье шпиона".

"Если мы дрогнем, нас ждет самое страшное – отступление и плен, наших близких – горе и слезы", – уверяет командир своих подчиненных.

По его словам, в украинском плену оккупантов якобы ждут самые настоящие зверства: пытки, голод, "отрезанные" части тела, изнасилование и даже свастика каленым железом.

Напоследок Рудаков решил уточнить, что военные РФ "не орки, а россияне", которые должны победить ради "святой России".

После раздачи таких агиток, офицеры ВПР (военно-политической работы) проверяют мобилизованных на знание листовок.

"Лично у меня сложилось четкое впечатление, что полковник Рудаков создавал это чудо военного креатива под диктовку своего куратора из СБУ. Потому что более деморализующего содержания листовки сложно придумать", – пишет "Досье шпиона".

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