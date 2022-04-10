'Дешевле сообщить как о пропавших без вести': почему Россия бросает трупы своих солдат в Украине

На территории Украины в результате боевых сражений, начатых Россией 24 февраля, появилось огромное количество трупов солдат РФ, которые россияне не спешат забирать, хотя Украина предлагает это сделать. Существуют разные версии, почему так происходит. Одна из них – "нет тела, нет дела". Если родственники не могут доказать, что их сын, муж, отец погиб на войне, то и компенсацию отказываются выплачивать.

В недавно освобожденных населенных пунктах Киевщины, Черниговщины и Сумщины, кроме трупов зверски убитых мирных украинских жителей, находят и тела российских военных, оставленных своими сослуживцами после битв с украинской армией. Издание The Washington Post разбиралось, почему россияне так безразличны к трупам своих военных товарищей.

После начала вторжения России в Украину в российском сегменте соцсетей стал популярным хэштег "Своих не бросаем". Но на деле эта инициатива оказалась лишь хорошими словами.

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Существует масса фото- и видеодоказательств брошенных тел российских солдат на поле боя в Ирпене, Мощуне, в других населенных пунктах. Однако гораздо больше военных возвращаются в Россию, получив ранения или "выполнив задачу". Но они не говорят о том, что видели. У россиян есть доступ к открытой информации через Интернет, но в обществе нет разговоров о невероятных по количеству потерях в вооруженных силах России.

Дело в том, что Кремль всячески скрывает новости о реальных военных потерях, опасаясь общественного гнева. В 2015 году президент России Владимир Путин подписал указ, объявляющий все смерти военных гостайной. В 2021 году РФ ввела уголовную ответственность за "заявления, дискредитирующие военных".

На сегодняшний день украинская сторона официально заявляет о приблизительных потерях живой силы армии РФ в Украине в 19 тысяч человек. Согласно оценкам НАТО, погибло от 7000 до 15000 россиян. Россия же признает смерть только 1351 военнослужащего.

Десятки военных из небольших городков российской глубинки гибнут в Украине, как например в Алейске Алтайского края, но там семьи военных странным образом призывают "не собираться в одном месте, не поддаваться на провокационную информацию". В Челябинске просят родственников не распространять информацию об умерших, чтобы ею "не смог воспользоваться враг".

Украинские власти пытались вернуть тела трех тысяч российских военнослужащих на третий день войны. Однако там отказались их принять, сказав, что не верят в такое число погибших, поскольку этого нет в официальной сводке.

Экс-глава Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова, которая сделала очень многое для российских солдат во время Первой чеченской войны, перед 24 февраля 2022 года давала такой же совет российским матерям, как и в 90-х: либо забирайте сыновей из армии и прячьте их, либо скажите им, чтобы убегали. По ее словам, на этот раз никто из матерей не послушался совета.

"После вторжения (24 февраля – Ред.) мне казалось, что я вернулась в 1995 год. Это было ужасное чувство. Опять было как в Грозном, когда около 2500 убитых солдат месяц лежали на улицах, наполовину съеденные животными", – заявила Мельникова.

По ее мнению, названное украинской стороной количество погибших – довольно точно, поскольку подтверждается документами, удостоверяющими личность.

"Но поскольку наша армия не собирает тела погибших и не всегда забирает раненых, расхождений может быть много. Дешевле сообщить о них как о "пропавших без вести", – прокомментировала женщина российские списки погибших.

Согласно новому закону, принятому в РФ, семьям погибших на войне должны выплачивать около 7 миллионов рублей. Однако у родственников убитых могут возникнуть бюрократические проблемы, если отсутствует труп. "Нет тела, нет дела" – любят шутить в России.

Российские правозащитники сомневаются, что стремительно растущее количество убитых в Украине солдат РФ вызовет достаточное возмущение в российском обществе. Поскольку пропаганда постоянно трубит о том, что "страна побеждает фашистов". Поэтому для начала серьезных волнений количество жертв войны должно увеличиться в десятки раз.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, жителям украинских сел, пережившим российскую оккупацию, сейчас приходится собирать по территории многочисленные трупы солдат армии РФ. После зачистки населенных пунктов Силами обороны, там обнаруживают сотни брошенных товарищами мертвых захватчиков. Жители сел буквально вывозят их прицепами.

Напомним, попав в плен в ВСУ, оккупанты признаются, что их без всякой помощи бросили сослуживцы на поле боя. Нередко перед этим свои же отбирают у солдат РФ все боеприпасы.