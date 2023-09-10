Десантники показали, как выбили врага с позиций: оккупанты спасались бегством, однако были уничтожены. Видео

Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ выбили оккупантов с позиций на одном из участков фронта. Российские военные пытались сбежать от ударов пушек, однако это их не спасло.

Видео дня

Видео работы защитников 10 сентября обнародовал первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк в своем Telegram-канале. "Совместными действиями аэроразведки и артиллерии 71-й отдельной егерской бригады удалось выбить оккупантов с их позиций", – говорится в сообщении (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

На кадры попал удар по блиндажу врага и мощный взрыв. В результате оккупанты потеряли 8 из 20 человек.

Остатки подразделения захватчиков в попытке спастись сбежали в посадку, однако "карма" настигла их и там.

"Точные удары пушек нанесли существенные потери россиянам, но те были вынуждены бежать. Впрочем, в конце концов это им не помогло", – прокомментировал Павлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ на утро 10 сентября в Украине ликвидированы уже около 268 тыс. российских захватчиков. Около 490 из них были обезврежены в течение минувших суток.

– Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что ВСУ освободили еще 1,5 кв. км в районе села Работино на Запорожье.

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