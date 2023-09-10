Десантники показали, как выбили врага с позиций: оккупанты спасались бегством, однако были уничтожены. Видео
Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ выбили оккупантов с позиций на одном из участков фронта. Российские военные пытались сбежать от ударов пушек, однако это их не спасло.
Видео работы защитников 10 сентября обнародовал первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк в своем Telegram-канале. "Совместными действиями аэроразведки и артиллерии 71-й отдельной егерской бригады удалось выбить оккупантов с их позиций", – говорится в сообщении (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).
На кадры попал удар по блиндажу врага и мощный взрыв. В результате оккупанты потеряли 8 из 20 человек.
Остатки подразделения захватчиков в попытке спастись сбежали в посадку, однако "карма" настигла их и там.
"Точные удары пушек нанесли существенные потери россиянам, но те были вынуждены бежать. Впрочем, в конце концов это им не помогло", – прокомментировал Павлюк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– По данным Генштаба ВСУ на утро 10 сентября в Украине ликвидированы уже около 268 тыс. российских захватчиков. Около 490 из них были обезврежены в течение минувших суток.
– Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что ВСУ освободили еще 1,5 кв. км в районе села Работино на Запорожье.
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