Денисова рассказала, сколько фактов изнасилования оккупантами в Буче зафиксировали правоохранители

Правоохранители задокументировали около 25 фактов изнасилований, совершенных российскими оккупантами в Буче Киевской области. Возраст пострадавших украинок – от 14 до 24 лет.

Об этом в комментарии изданию BBC сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Девять пострадавших – беременные.

По ее словам, женщины сообщают о сексуальном насилии со стороны оккупантов на горячие линии или в боты в Telegram. При этом оценить масштабы сексуальных преступлений сейчас невозможно, поскольку не все пострадавшие готовы рассказать об этом.

Сейчас известно о примерно 25 девушках и женщинах в возрасте 14-24 лет, которых неоднократно насиловали российские военные в подвале дома в Буче.

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"Большинство из них (пострадавших – Ред.) сейчас обращаются за психологической поддержкой, поэтому мы не можем зафиксировать это как преступления, если они не дадут нам своих показаний", – сказала Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, после освобождения от захватчиков украинских территорий, которые они временно занимали, всплывает информация о зверствах россиян, в частности об изнасиловании женщин и девушек разных возрастов.