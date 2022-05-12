CNN опубликовал видео убийства двух гражданских российскими оккупантами под Киевом

На окраине Киева 16 марта российские солдаты хладнокровно расстреляли двух мирных жителей. Оккупанты сначала обыскали мужчин, а когда украинцы пошли дальше – открыли огонь.

Видео опубликовал американский телеканал CNN. Факт военного преступления расследует украинская прокуратура (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

На записи можно увидеть, что пятеро российских солдат пришли на одно из предприятий и начали стрелять по окнам и замкам, чтобы попасть на его территорию.

На встречу к ним с поднятыми руками вышел мужчина, которого CNN называет владельцем предприятия. Его обыскали, а потом провели такую же процедуру с еще одним мужчиной , охранником, который подошел к военным – тоже с поднятыми руками.

Видео дня

Между гражданскими и солдатами произошла беседа, после чего двое украинцев начали идти обратно к посту охраны, когда в этот момент два оккупанта открыли огонь. Оба мирных жителя упали на землю.

Сообщается, что пенсионер после стрельбы был ранен и пытался спастись. Он дозвонился к бойцам теробороны, которые смогли к нему добраться, но от полученных ран мужчина скончался.

"Оба гражданских погибли после стрельбы, которая противоречит так называемым правилам войны, запрещающим нападать на гражданских лиц. CNN установил личности жертв. Один был владельцем разграбленного автосалона, чья семья не хочет называть имена. Другим был Леонид Алексеевич Пляц, 68-летний мужчина, работавший там сторожем. Видео было проверено CNN. Оно собран из нескольких камер вокруг помещения, и, хотя у него нет звука, его изображения четкие. Это было трусливое, хладнокровное убийство двух безоружных людей", – подчеркнуло американское издание.

Как писал OBOZREVATEL, солдаты российской армии в Киевской области совершали преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних и пожилых людей. В частности, в доме, где жили 16-летняя беременная девушка и ее бабушка, их насиловали одновременно.