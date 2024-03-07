Четверо коллаборантов из Луганщины, воевавших против Украины, получили по 15 лет тюрьмы. Фото

Четыре жителя временно захваченной части Луганской области, которые добровольно вступили в войска РФ для войны против Украины, получили тюремные приговоры. Их осудили на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Боевики были взяты в плен в декабре 2023 года во время боев под Бахмутом на Донетчине. Об этом сообщил Офис генерального прокурора на своем сайте.

Служба безопасности Украины добавила, что к аналогичному наказанию суд приговорил пятого предателя, тоже из Луганской области. Он попал в плен к Силам обороны Украины в июле 2023 года в районе Бахмута.

Все военнослужащие были участниками "мясных штурмов", сообщила пресс-служба СБУ.

Они признаны виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ⁠ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ⁠ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

– ⁠ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Один из предателей был причислен к составу оккупационного батальона "Шторм", который был сформирован для "мясных атак" в районе поселка Курдюмовка. До этого злоумышленник участвовал в захвате Попасной.

По данным военной контрразведки СБУ, остальные четверо боевиков "мобилизовались" в 123-ю отдельную мотострелковую бригаду ВС РФ.

В должностях стрелков и радиотелефонистов они штурмовали украинские оборонительные позиции у поселка Спорное Бахмутского района.

Также злоумышленники строили фортификации и дежурили на российских блокпостах на временно оккупированной территории.

Следствие установило: один из преступников еще в 2015 году был артиллеристом "ЛНР" и обстреливал силы АТО под городом Дебальцево Донецкой области.

В ОГПУ уточнили: двое осужденных получили работу в так называемой народной милиции "ДНР" еще в 2014 и 2016 годах. Остальные присоединились к агрессору после начала полномасштабной войны.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ВСУ показали видео, как во время штурма захватили в плен двух российских оккупантов. Один из них утверждал, что работал на заводе и был мобилизован, второй признался, что неоднократно сидел в тюрьме и подписал контракт.

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