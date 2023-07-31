'Было две баллистические ракеты': Зеленский раскрыл некоторые подробности обстрелов Кривого Рога. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл некоторые подробности обстрелов Кривого Рога. В жилой дом попали две баллистические ракеты, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.

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Еще более 70 гражданских граждан пострадали. Глава государства также опубликовал видео с места попадания.

По словам Зеленского, спасательная операция продолжается. При этом в доме полностью разрушены с четвертого по девятый этажи.

"Продолжается спасательная операция в Кривом Роге на месте попадания российских ракет. Предварительно две баллистические ракеты. Полностью разрушены этажи жилого дома с четвертого по девятый", – отметил он.

Отмечается, что работы проводить сложно, поскольку в разрушенном подъезде дома падали части конструкции.

Кроме того, мишенью террористов было также здание университета и админздание.

"По состоянию на данный момент известно о пяти погибших, среди них ребенок и его мама. Мои соболезнования родным. Десятки людей ранены и травмированы, всем оказывается необходимая помощь. К спасательной операции привлечены более 350 человек. Я благодарю каждого и каждого, кто спасает жизнь и спасает жизнь и спасает жизнь". помогает людям!" – резюмировал президент.

Напомним, утром 31 июля РФ ударила двумя ракетами по Кривому Рогу. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание учебного заведения, под завалами которого могут находиться люди; вторая разрушила секцию многоквартирного дома с четвертого по девятый этажи, там вспыхнул пожар.

Во вторник, 1 августа, в Кривом Роге объявлен день траура. По состоянию на 17.35 известно, что количество раненых возросло до 75, в том числе 8 детей. В больницах в стационаре – 22 раненых, в том числе двое детей. Два человека в тяжелом состоянии.

На очередные удары РФ по Кривому Рогу, а также по Херсону, где оккупанты открыли огонь из "Градов" и убили мужчину, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что "этот террор нас не сломает".

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 14 июля Кривой Рог пережил российскую атаку "Шахедами", в результате которой выбило окна в нескольких многоэтажных и частных домах, а также в пяти больницах и четырех школах, ранение получил 56-летний мужчина. Люди рассказали, что хватали детей и в чем были бежали в укрытие.

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