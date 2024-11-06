Был свидетелем казни украинских военных: воины 47-й бригады на территории Курщины пленили российского 'морпеха'. Фото

На территории российской Курской области украинские защитники разбили в пух и прах 155 отдельную бригаду морской пехоты тихоокеанского флота РФ. Один "морпех" из этой бригады был взят в плен. Это русский по имени Юрий Питкевич, и он утверждает, что был свидетелем казни воинов Сил обороны.

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Об этом рассказали бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые и пленили российского солдата. Как выяснилось, Питкевич является "вагнеровцем" и принимал участие во многих событиях, связанных с военной компанией Евгения Пригожина.

В конце сентября в районе населенного пункта Глушково (Курская область) Юрий Питкевич стал свидетелем убийства двух украинских военнопленных. По его словам, приказ о казни и последующем отсечении от тел голов отдал командир подразделения.

"Военнопленный назвал его имя, а также имена бойцов – непосредственных исполнителей этого военного преступления", – отметили в 47-й бригаде. Принимал ли пленник россиянин непосредственное участие в казнях, доподлинно неизвестно, добавили в 47-й ОМБр.

OBOZ.UA нашел данные Юрия Питкевича в российских юридических реестрах. Житель Челябинской области (г. Магнитогорск) отбывал наказание сразу по двум статьям, причем по статье 105 – умышленное убийство – судьи дали вору максимальный срок заключения. Неудивительно, что он согласился обменять его на звание военного.

Таким образом, вор и убийца Юра Питкевич в октябре 2022-го подписал контракт с частной компанией "Вагнер". Вместе с другими вагнеровцами участвовал в штурмовых действиях населенных пунктов Соледар и Бахмут Донецкой области. А в июне 2023 года принимал участие в марше на Москву, который организовал Евгений Пригожин.

Чтобы не получить новый срок отсидки, в июне 2024 года Питкевич подписал новый контракт и вступил на службу в 155-ю бригаду морской пехоты РФ. В августе, когда бригаду перебросили на Курщину, воевал в качестве помощника гранатометчика. Где и сдался в плен.

Всего указанная 155 бригада россиян понесла на Курщине очень существенные потери, из-за чего ее личный состав часто оставляет боевые позиции и отказывается от выполнения приказов, рассказали украинские воины.

Как сообщал OBOZ.UA, на Курщине произошли первые боевые столкновения между ВСУ и военными из КНДР. И хотя бой был незначительным и носил локальный характер, это столкновение, по мнению главы Минобороны, следует расценивать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.