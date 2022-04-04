В Буче в подвале детского санатория обнаружили новую застенку росармии: там нашли пять тел. Фото 18+

В многострадальном городе Буча Киевской области российские оккупанты оборудовали импровизированную камеру пыток. В ней украинские правоохранители обнаружили пять изувеченных и убитых мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Тела принадлежат мирных жителям Бучи, которые не владели оружием и не могли оказать российским фашистам ни сопротивления, ни опасности.

"Застенки находились в подвале школьного санатория. Здесь военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а затем убивали их", – указано в сообщении.

Сейчас Офис генпрокурора вместе со следователями изучает место трагедии и собирает улики военных преступлений России против гражданского населения. Все причастные к геноциду и мародерству обязательно ответят за свои злодеяния!

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

31 марта ВСУ вошли в оккупированную Бучу, предварительно выгнав российских солдат, перед ними открылась ужасающая картина;

место массовой резни посетил глава государства Владимир Зеленский, вместе с ним шокирующие действия оккупантов осудили его западные коллеги;

президент обратился к матерям российских солдат, которые уничтожили все мужское население Бучи, отметив, что эти женщины не могли не догадываться, каких ублюдков народили на свет.

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