Бородянку практически стерли с лица земли: под завалами ищут погибших. Фото и видео

В Бородянке Киевской области оккупанты повредили и разрушили большинство зданий. Спасатели продолжают разбирать завалы и находить тела погибших жителей города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Российские изверги прославились на весь мир своими зверствами (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Бородянка... Еще один уголок Киевщины, который изверги прославили на весь мир своими зверствами. Сегодня именно в Бородянке наши спасатели стали разбирать завалы на улице Центральной. Глядя на масштабы разрушений, мы можем лишь догадываться о том, сколько ждет нас страшных находок. Даже после увиденного в Буче или Гостомеле нельзя быть готовым спокойно воспринимать страшную смерть каждой невинной души", – рассказали в пресс-службе.

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В ГСЧС подчеркнули, что украинцы отличаются от оккупантов и поэтому, обязательно найдут всех погибших в городе, чтобы "родные могли должным образом проститься с жертвами русских изуверов".

Как сообщал OBOZREVATEL, после освобождения Бородянки Киевской области было установлено, что российские оккупанты фактически уничтожили город. Враг расстреливал мирных жителей, не позволяя им эвакуироваться в безопасное место.