Получил ранение при отражении штурма: пограничники показали, как спасали раненого побратима. Видео

Украинский парамедик из состава Государственной пограничной службы Украины показал, как проходила эвакуация нашего воина в районе Бахмута Донецкой области. Герой получил сквозное пулевое ранение в руку, когда отбивал российский штурм.

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Бойца оперативно доставили в укрытие и оказали необходимую помощь. Соответствующим роликом 6 апреля поделился YouTube-канал ГПСУ (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Известно, что раненый тоже является пограничником. Несмотря на то, что вражеская пуля прошила его руку насквозь, побратимам удалось остановить кровотечение из раны еще на поле боя. Далее за воином приехало эвакуационное авто.

Защитник Донетчины был в сознании и сам сел в машину. Судя по словам парамедика, поездка заняла меньше 10 минут. Профессионал оказал раненому помощь в импровизированной "манипуляционной" в подвале.

"Жизнь спасена", – написали представители Государственной пограничной службы нашей страны.

Осторожно, в видео есть кадры 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оперативная ситуация в Бахмуте мониторится на местах и докладывается в штабы 24/7.

– Она также сказала, что россияне бросают на штурмы Бахмута и наемников ЧВК "Вагнер", и профессиональные подразделения кадровой армии страны-агрессора.

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