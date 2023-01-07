Чеченские добровольцы уничтожают российских оккупантов в Бахмуте: в сеть попало новое видео

Украинский Бахмут Донецкой области защищают в том числе добровольцы из Чечни. Главное управление разведки Министерства обороны Украины поделилось кадрами, снятыми воинами в ходе боев с российскими захватчиками.

Видео дня

Добровольцы входят в состав Интернационального легиона ГУР МО. Пресс-служба ведомства 7 января поделилась видео боев за Бахмут в YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В ведомстве отметили, что чеченские воины продолжают защищать Украину в самых горячих точках фронта.

Среди добровольцев – герой ичкерийского народа Абдул Хаким. До полномасштабного российского вторжения 24 февраля он руководил группой "Аджнад аль-Кавказ" в Сирии. После начала большой войны его группа стала частью Отдельного батальона особого назначения МО Чеченской Республики Ичкерия – добровольческого подразделения в составе украинского Интернационального легиона.

В ГУР добавили, что 15 октября Хаким был возведен в ранг полковника Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. Заявляется, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской области, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа Донецкой области.

– Детально о ситуации на фронте на утро 7 января можно почитать в сводке Генерального штаба по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские оккупационные войска не имеют успехов на поле боя, поэтому бьют гражданскую инфраструктуру Бахмута. Город практически полностью уничтожен.

– Начальник ГУР МО Кирилл Буданов, посетивний Бахмут в конце декабря-2022,рассказал об огромных потерях российских войск. По его словам, сотни тел захватчиков гниют в полях в этом районе.

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