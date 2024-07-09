Без отца остались две маленькие дочери: в сети рассказали о мужчине, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу

В результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу погиб сотрудник компании "Метинвест" Вадим Тимохин. Без папы российские оккупанты оставили двух маленьких дочерей.

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В общей сложности российские ракеты убили 8 июля на Днепропетровщине11 человек, 9 июля в Кривом Роге объявлен день траура по невинным жертвам России. Об этом сообщают местные паблики и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Криворожские паблики назвали имя одного из погибших во время массированного удара России по Кривому Рогу накануне.

"Вчерашняя атака на Кривой Рог забрала жизнь работника компании "Метинвест" Вадима Тимохина. Без отца остались две маленькие дочери", – пишет один из них со ссылкой на сообщения коллег и друзей погибшего в соцсетях.

Кроме того, захватчики убили еще одну сотрудницу "Метинвест Бизнес Сервис" - 43-летнюю Оксану Довбню-Остапенко, маму двух детей.

Гибель двух сотрудников в результате вражеского удара подтвердили в "Метинвесте": там ракетную атаку россиян назвали российским терактом.

"8 июля стало трагической датой для Метинвеста. В результате циничного российского ракетного обстрела гражданских и промышленных объектов в Кривом Роге погибли наши коллеги. Мы всегда ценили сотрудников как важнейшую составляющую нашей крупной горно-металлургической компании. Сегодняшняя потеря – это огромный удар для каждого из нас.. От имени всех метинвестовцев выражаю самые глубокие соболезнования семьям погибших. В это тяжелое для вас время, знайте, мы будем рядом. Семьям погибших и раненым сотрудникам компания предоставит всестороннюю помощь", – отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков, выразив соболезнования близким погибших и заверив: эти смерти, как и многие другие, украинцы россиянам никогда не простят.

Всего ракетная атака РФ по Днепропетровщине забрала 11 жизней: в городе объявлен траур.

"Сегодня в Кривом Роге день траура по погибшим из-за массированной атаки врага, которая произошла накануне. Вся Днепропетровщина в скорби по жертвам террора. Всего в области он забрал жизни 11 человек. Светлая им память. И соболезнования близким и родным", – отметил Лысак.

Напомним, накануне, 8 июля, Россия устроила массированную атаку на Украину. Под ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города.

По состоянию на 10 утра 9 июля было известно, что в результате утренней атаки России по Украине погибли по меньшей мере 38 человек, среди них – четверо детей. Более 190 гражданских получили ранения.

В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек – в Днепре.

Всего повреждено около 100 объектов: детская больница "Охматдет", жилые дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр.

В частности, под вражеским ударом оказался Кривой Рог: российские ракеты попали по Северному ГОКу "Метинвеста"