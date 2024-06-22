Без отца осталась 12-летняя дочь: в результате атаки дрона в Херсонской области погиб полицейский

В результате российской атаки в Херсонской области погиб полицейский Александр Чехун. Он получил тяжелые ранения в результате атаки вражеского дрона по блокпосту, где Александр находился на дежурстве.

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Полицейский скончался в карете скорой, у него осталась 12-летняя дочь. О гибели правоохранителя рассказали в Национальной полиции Украины.

"На Херсонщине во время дежурства на блокпоста погиб наш коллега Александр Чехун. В результате российской атаки дроном инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения и скончался в карете скорой по дороге в больницу", – говорится в сообщении .

В Нацполиции рассказали, что служить в правоохранительных органах Александр начал в 2007 году с Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Позже нес службу в разных подразделениях, в частности, в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.

Александру было всего 36 лет. У него остались родители, жена, которая также служит в полиции, и 12-летняя дочь.

"Коллектив Национальной полиции Украины склоняет головы в трауре по поводу гибели коллеги. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра. Навсегда в наших сердцах. Навсегда в строю", – отметили в НПУ.

Напомним, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды почти 500 военным, полицейским и спасателям. Из 445 награжденных 175 отмечены посмертно.

Среди наград, которые вручил глава государства – ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество" разных степеней, медали "За военную службу Украины", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Также им были вручены медали "За военную службу Украины" и "За безупречную службу", награды президента Украины "Крест боевых заслуг".