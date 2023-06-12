Бей своих, чтобы чужие боялись: работа заградительных отрядов РФ попала на видео

Появились новые доказательства того, что РФ использует так называемые заградительные отряды в войне против Украины, которые или возвращают оккупантов на поле поя, или ликвидируют. Россияне хладнокровно убивают своих же сограждан.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. На кадрах можно увидеть в действии заградотряды россиян.

Видно, как российские оккупанты отступают, а им навстречу выбегают вооруженные люди. Они открыли огонь сначала в воздух, а затем и по самим захватчикам.

Практика использования врагом заградотрядов не является сенсацией, ведь довольно долгое время российские пленные рассказывали о ней. Однако одно дело – это слова пленных, и совсем другое – увидеть это лично.

Таким образом, российский генштаб начал широко использовать практику, которую еще применяли коммунистический диктатор Иосиф Сталин и маршал Жуков во время Второй мировой войны.

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Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты, воюющие против ВСУ, признались, что командование запретило им покидать позиции на фронте. На тех же солдат путинского войска, что проигнорируют "великий приказ сверху", направляют заградительные отряды.

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