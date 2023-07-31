Баллистические ракеты по Кривому Рогу были запущены с оккупированного Джанкоя, – Зеленский

Утром 31 июля войска Российской Федерации запустили ракеты по Кривому Рогу из территории временно оккупированного Крыма. Предварительно, это был район города Джанкой на юге полуострова.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к народу, записанном вечером в понедельник, 31 июля. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал ОП (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Глава государства рассказал, что погибли шесть людей (в том числе девочка 10 лет), еще 69 человек пострадали. Атака была произведена "Искандерами".

"По предварительным данным наших военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма из района города Джанкоя.

И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов", – заявил президент.

Напомним: обе ракеты попали по гражданским объектам. Это многоквартирный дом (в одном из его подъездов в результате разрушено этажи с 4-го по 9-й) и учебное учреждение.

Как писал OBOZREVATEL:

– По сообщению местной власти, в общей сложности вражеский ракетный удар по Кривому Рогу задел более 1 000 квартир и жилых домов, пять медицинских учреждений, 13 учебных заведений и одно учреждение культуры. Оперативные службы прибыли к местам прилетов очень быстро, буквально через 5 минут после взрывов.

– Момент ракетного удара России по Кривому Рогу31 июля попал на видео. Очевидцы рассказали, что взрыв был страшной силы.

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