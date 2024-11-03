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Армия России сбросила КАБ на жилой дом на Запорожье: есть раненые

Лилия Рагуцкая
Война против России
1 минута
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Армия России сбросила КАБ на жилой дом на Запорожье: есть раненые

Россияне 3 ноября атаковали Запорожскую область КАБами. Под ударом оказался жилой дом в одной из прифронтовых громад.

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Ранения получили два человека. О последствиях атаки рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он рассказал, что вследствие атаки вражеского КАБ ранены двое жителей прифронтовой громады Запорожской области.

Армия России сбросила КАБ на жилой дом на Запорожье: есть раненые

"Оккупанты нанесли удар по гражданскому дому в селе Преображенка Пологовского района. В доме находилась семья. 55-летняя женщина и 45-летний мужчина получили ранения. Их доставили в больницу", – сообщил Федоров.

Напомним, во время ночной атаки Силы обороны сбили авиаракету и 66 дронов, которыми ночью атаковала Россия. Еще 27 дронов были локационно потеряны, один улетел в Беларусь.

В частности, враг атаковал Киев, в сети появились фото последствий атаки.

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