Армия России сбросила КАБ на жилой дом на Запорожье: есть раненые

Россияне 3 ноября атаковали Запорожскую область КАБами. Под ударом оказался жилой дом в одной из прифронтовых громад.

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Ранения получили два человека. О последствиях атаки рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он рассказал, что вследствие атаки вражеского КАБ ранены двое жителей прифронтовой громады Запорожской области.

"Оккупанты нанесли удар по гражданскому дому в селе Преображенка Пологовского района. В доме находилась семья. 55-летняя женщина и 45-летний мужчина получили ранения. Их доставили в больницу", – сообщил Федоров.

Напомним, во время ночной атаки Силы обороны сбили авиаракету и 66 дронов, которыми ночью атаковала Россия. Еще 27 дронов были локационно потеряны, один улетел в Беларусь.

В частности, враг атаковал Киев, в сети появились фото последствий атаки.

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