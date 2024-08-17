Армия России обстреляла Краматорск пятью ракетами РСЗО "Смерч": под завалами есть человек
Войска России 17 августа ударили из РСЗО "Смерч" по Краматорску Донецкой области, в городе прозвучала серия взрывов. Снаряды попали в двухэтажку и промзону, под завалами находится человек.
Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в официальном Telegram-канале. Он также обнародовал фото последствий удара.
"Краматорск под вражеским огнем – в городе прогремели пять взрывов", – написал чиновник.
По словам руководителя Донетчины, одна из ракет РСЗО "Смерч" попала в двухэтажку, другие – в промзону. Обломками поврежден газопровод.
"В настоящее время известно об одном человеке, который находится под завалами – продолжается спасательная операция", – информировал Филашкин.
Окончательные последствия обстрела устанавливают, добавил он и призвал эвакуироваться из Донбасса.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВСУ рассказали, что оккупанты активно штурмуют Покровское и Кураховское направления, в частности минувшей ночью взялись за Новогродовку, где только недавно гуляли дети в парках. Враг "в последних конвульсиях пытается бросить все, что только можно", говорят военные.
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