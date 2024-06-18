Армии РФ приказали не брать в плен украинских военных, а казнить путем обезглавления, – Костин

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что российские оккупанты получили приказ не брать в плен украинских военных, а сразу казнить путем обезглавления. Соответствующее военное преступление, совершенное с бесчеловечной жестокостью, зафиксировано, в частности, в Донецкой области.

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О получении доказательств преступной политики РФ, направленной на уничтожение украинцев, Костин сообщил в Facebook. Он отметил, что соответствующие приказы отдаются на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.

"Факт обезглавления украинского защитника зафиксирован в Донецкой области. Это ужасное варварство, которому не место в 21-м веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор – не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима", – убежден генпрокурор.

Он призвал мир к международной изоляции и наказанию российского террористического режима.

Напомним, ранее Костин сообщил, что, несмотря на массовое применение пыток со стороны российских военных, назвать точное количество пострадавших украинцев невозможно, поскольку людей до сих пор удерживают на ТОТ и на территории страны-агрессора. ОГПУ зафиксировал тысячи случаев пыток оккупантами гражданских и военнопленных украинцев. О массовости таких преступлений свидетельствуют и пыточные, найденные на освобожденных территориях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали состояние украинских военнопленных, которых недавно удалось вернуть из России. На момент съемки за неделю дома военные набрали по 10 кг веса, однако даже спустя некоторое время из состояния бойцов видно, в каких ужасных условиях они находились в РФ.

– По данным генпрокурора Украины, не менее 90% украинских военнопленных испытывают в России как моральные, так и физические пытки. Причем уже построенная в РФ система пыток и бесчеловечного обращения сейчас воспроизводится на временно оккупированных территориях Украины.

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